美國新冠肺炎溯源報告撮要：病毒非生物武器　惟或涉實驗室事件

美國國家情報總監辦公室（DNI）8月27日公開新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源報告的非機密版本報告概要。國家情報委員會（NIC）在幾個關鍵議題取得廣泛共識，包括認為病毒並非作為生物武器研發出來。此外NIC評估中國官員在病毒首次出現前，對病毒並無預知。



NIC在檢視過所有現有的情報以及其他資料後，委員會對新冠病毒最可能的起源雖仍是意見分歧，但所有機構都評估，有兩個假設都是「貌似真實的」：即是「人類自然接觸到受感染的動物」，以及「實驗室相關的事件」

報告稱，導致疫情爆發的新冠病毒可能不遲於2019年11月至12月出現，起初透過小規模接觸感染人類。報道提及中國武漢在12月出現首個感染群組。

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摘要重點：



自然接觸到病毒／實驗室相關事件

4間情報機構和國家情報委員會（NIC）對於「第一宗新冠病毒感染個案是源於自然接觸受感染動物或是一個近祖病毒（一種可能是與新冠病毒99%相似的病毒）這個假設，對此信心為低。內文稱，「這可能為中國官員缺乏預知、自然接觸到病毒的多名帶病毒人士以及其他因素提供有力的證據。」

其中1間情報機構對於第一名感染病者可能緣於是實驗室相關事件的假設，信心為中等。假設的內容是，事件可能涉及實驗、處理動物或是武漢病毒實驗室的採樣。內文稱「這可能為（研究）病毒的工作固有存在風險的性質提供有力的證據。」

來自3間情報機構的分析師，仍無法在沒有更多資料的情況下，對其他解釋做出連結。有些分析師傾向「病毒來自自然」、有些傾向於「病毒來自實驗室」，以及認為有些假設的可能性是相等的。

不是生化武器

國家情報總監辦公室指，判斷新冠病毒並非作為生化武器研發而出現。

國家情報總監辦公室稱，要對新冠病毒起源作結論性評估，很可能需要中國的合作，惟辦公室稱北京政府持續阻礙全球調查，拒抗分享資訊，這些行動一定程度上反映中方不確定調查結果會導致什麼事情，且對國際社會利用這一議題施加政治壓力沮喪。