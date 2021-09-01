男童爬樹失足墮地 　遭5CM長樹枝插穿陰囊　4小時後始被發現

日前印尼發生一宗罕見意外，一名11歲男童遊玩時因重心不穩由樹上墮地，遭地上5厘米長的樹枝刺穿陰囊，更深入至恥骨。所幸送院檢查後發現沒有傷及睪丸或重要動脈，目前男童已完全復元。此個案被發表在醫學期刊《泌尿病例報告》（Urology Case Reports）。



11歲男孩左側陰囊被樹枝刺穿。 （Urology Case Reports）

綜合外媒報道，印尼望加錫(Makassar)一名11歲男童與朋友們相約到公園玩耍，期間爬上2兩米高樹上玩耍，不料失足從高處墮地，陰囊被地上長5厘米的樹枝刺穿，深度直達恥骨。男童4小時後才被當地居民發現，緊急送往醫院急救。

醫生先幫男童施打破傷風疫苗、服用抗生素藥物，避免傷口感染，隨後利用工具將樹枝取出，檢查後發現，樹枝以毫米之差避過睪丸。男童1個月後傷口完全復元，僅需定期回院檢查。

英國皇家外科醫師學會（RCSENG）成員、泌尿外科顧問醫醫生格斯(Jonathan Glass)表示，「男童幸運地逃過一劫，若樹枝穿過他的尿道、陰莖或睪丸，都可能形成永久性傷害；若刺穿腹部、膀胱、小腸、大腸等部位，傷及主要動脈或靜脈，後果更是不堪設想」。