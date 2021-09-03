新西蘭商場發生斬人案6傷　總理：事件為恐襲　刀手是ISIS支持者

新西蘭城市奧克蘭（Auckland）一個商場9月3日發生襲擊案，一名男子揮刀傷害多人，引致至少6人受傷，警察到場後把施襲者擊斃。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）稱，這是一宗由一名暴力極端分子發動的恐怖襲擊，又指刀手明顯是極端組織ISIS的支持者。



新西蘭恐襲：奧克蘭一間商場9月3日發生斬人傷，大批警察在商場戒備（Getty）

施襲者為斯里蘭卡公民，在新西蘭已逗留10年，他9月3日在奧克蘭林恩商場（Lynn Mall）的新林恩超級市場（New Lynn supermarket）內突然揮刀傷人，導致6人受傷，其中3人危殆，1人傷勢嚴重。

網上影片顯示，超級市場當時一片混亂，多名顧客慌忙走避，逃出超市。有目擊者稱，有數名傷者趟在地上。

警察趕到現場後曾開多槍，據總理阿德恩向記者稱，施襲者行兇後的60秒內，警員已把他擊斃。

🇳🇿 New Zealand police have shot and killed a man who injured at least six people in a supermarket in the Auckland suburb of New Lynn



The assailant stabbed shoppers before was shot dead by the police. PM Ardern is being briefed pic.twitter.com/fi9MTRdsrX — The RAGEX (@theragex) September 3, 2021

阿德恩稱，相信所有傷者都是正在購物的顧客。她指，施襲者明顯是ISIS的支持者，這次事件是受到ISIS意識形態影響，又指有數個部門之前已留意到這名疑犯，在約5年前把他列入關注名單。