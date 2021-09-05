路透社：愛立信CEO稱在5G爭奪戰中　將加倍重視中國市場

據路透社9月3日報道，瑞典電訊設備製造商愛立信（Ericsson）行政總裁鮑毅康（Borje Ekholm）誓言要加倍努力奪回失去的中國市場份額，報道指，此前瑞典阻止中國供應商參與其5G建設，引起中國政府不滿，打擊了愛立信的業務。



報道指，中國佔2020年愛立信營收的10%左右，但在瑞典以安全風險為由，禁止華為參與其5G網絡建設後，這一比例急劇下降。愛立信獲得中國移動約2%的5G合同，低於2020年的11%，並在中國電信和中國聯通的聯合5G無線設備合同中獲得了3%的份額。

鮑毅康在接受路透社採訪時說，「我們在中國已經有120年了，我不打算輕易放棄。我們要表明，我們可以為中國增加價值。」

愛立信曾遊說瑞典政府支持華為，警告說中國可能會進行報復，但禁令仍獲得通過，並在法庭上得到了支持。

分析師警告指出，隨着合同落入北歐競爭對手諾基亞的手中，愛立信可能會失去它的大部份中國業務。

鮑毅康說，「如果我們完全輸了，那麼從技術角度而言，我們就會處於競爭劣勢。」