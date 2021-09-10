法國將向25歲以下女性提供免費避孕措施　減輕經濟負擔

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）9月9日宣布，法國明年1月1日開始將向25歲以下的女性提供免費避孕方法，有關避孕的醫療諮詢同樣免費。措施每年開支約為2,100萬歐元。



韋朗接受法國電視2台訪問時宣布將預留約2,100萬歐元承擔25歲以下女性所有避孕方法和相關醫療諮詢的開支。他解釋，將年齡定於25歲是因為這個年紀就經濟生活、社會生活和收入而言較有自主權。

法國目前向18歲以下的女性提供免費避孕方法，並向所有人提供免費墮胎。韋朗提到，年輕女性較以往少使用避孕措施，主要原因是經濟問題。他稱，女性因為開支太大未能保障自己和使用避孕措施，情況是不能接受。

圖為2021年3月7日，法國巴黎有示威者於共和國廣場參加國際婦女節的集會。（AP）

法國的公立醫療服務由政府出資，但患者必須為處方和門診預先付款。家庭可以選擇為自己和被供養者額外購買私立保障，但很多家庭醫療計劃於被供養者20多歲時停止提供保障。韋朗稱，部份女性因為有關開支而停止使用避孕措施。

韋朗未有提到男性的避孕措施，也未有表明措施是否適用跨性別非二元性別人士。20歲的學生卡龍（Céline Caron）認為，措施減少了經濟不平等，但沒有減少性別不平等，質疑為什麼仍然是女性主要負擔避孕的責任，「最終，避孕的責任將進一步落於女性，她們或被指沒有理由不服用避孕藥。」