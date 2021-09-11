Epic Games官司　美國法院裁定蘋果不可強迫使用內置支付系統

蘋果和Epic Games2020年就應用程式商店App Store的支付系統對簿公堂，聯邦法院9月10日頒下裁決，禁止蘋果阻止應用程式開發商提供繞過該公司內置支付系統的連結或其他訊息。



聯邦法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）在長達185頁的判詞中提到，法院認為蘋果的「限制引導條款」（Anti-steering provisions）向消費者隱瞞重要資訊，並非法地扼殺用家的選擇。

判詞指出有關條款屬反競爭行為，因此法院批出全國禁制令以排除這些條款。不過羅傑斯同時表示，法院無法在聯邦或州反壟斷法定義下裁定蘋果為壟斷者作出最終結論，指成功不是違法。

羅傑斯亦裁定Epic Games違反與蘋果之間的合約，所以需要向蘋果支付從2020年8月至10月期間在遊戲《要塞英雄》（Fortnite）iPhone及iPad版本所獲得直接收入的30%利潤，即大約1200萬美元作為賠償。

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蘋果公司歡迎法院的裁決，認為這是對公司的重大勝利，但目前未決定是否就禁制令提出上訴。Epic Games行政總裁斯維尼（Tim Sweeney）則批評裁決不公，形容應用程式開發商或消費者都吃敗仗，重申公司為十億用戶在內置支付方或及應用程式商店爭取公平競爭，因此會作出上訴。他另外表示，只要蘋果提供具競爭力的內置支付方式，《要塞英雄》就會再次在蘋果的應用程式商店上架。

這場官司的起因源於Epic Games試圖通過一個服務器軟件更新，繞過蘋果應用商店App Store的支付系統，從而規避蘋果30%的營收分成。蘋果其後將《要塞英雄》從其應用商店中移除，阻止蘋果用戶安裝該款遊戲。

Epic Games認為，蘋果通過App Store控制着蘋果安裝軟件的唯一方式，並指蘋果收取30%的營收分成，導致一些開發者選擇提高iPhone軟件的價格，最終導致消費者支付更多費用。

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