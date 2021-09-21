加拿大大選｜執政自由黨勝選料組聯合政府　杜魯多：得到明確授權

美媒9月20日報道，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）領導的執政自由黨在9月20日舉行的議會選舉中獲勝，但自由黨未能贏得多數席位。主要對手保守黨領袖承認落敗。



杜魯多：得到明確授權

杜魯多發表演說時感謝選民支持，又指選民已向自由黨發出明確授權去管治，帶領加拿大度過疫情及走向更光明的日子。外界預料他將要籌組聯合政府。

加拿大大選：杜魯多與妻子蘇菲2021年9月21日親吻慶祝自由黨在大選勝出（Reuters）

據美聯社報道，加拿大聯邦大選的計票工作於當地時間9月20日晚基本結束。自由黨領先並獲得157個席位，保守黨121席，新民黨29席，魁北克黨團28席，綠黨2席。

加拿大議會眾議院有338個席位，由於自由黨獲得的席位未過半數，將聯合其他黨組成少數黨政府。

保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）在多倫多郊外的選區對支持者表示，已經致電給杜魯多祝賀他。

杜魯多則指，選舉結果意味着他有明確的使命，讓國家渡過新冠肺炎疫情這個難關。

美聯社分析稱，杜魯多沒有贏得足夠的席位來避免依靠其他政黨的幫助來通過立法。杜魯多將領導一個穩定的少數政府，沒有被推翻的威脅。