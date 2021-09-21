聯合國大會第76屆會議開幕　一文了解4大看點

聯合國大會9月21日起將舉行第76屆會議的高級別會議和一般性辯論。美媒認為，種族主義、禁止核試驗條約、外圍活動，及常任理事國外長會議結果均為這次會議的看點。



種族主義

美聯社20日提到美國紐約的聯合國總部大會堂22日舉行紀念《德班宣言和行動綱領》通過20周年高級別會議。

聯合國網站介紹，這一宣言象徵着國際社會在國家、地區和國際各級反對種族主義、種族歧視、仇外心理和不容忍行為的堅定信念。

圖為聯合國大會第76屆會議舉行期間，英國首相約翰遜與聯合國秘書長古特雷斯會面後會見傳媒。（AP）

世界反種族主義大會2001年在南非城市德班（Durban）召開期間，與會成員一致通過《德班宣言和行動綱領》。包括美國、法國、以色列、英國和加拿大在內的國家向來都杯葛這一宣言，原因是憂慮當年在會上發布、數則關於反猶太的聲明。

能源與核武

聯合國大會第76屆會議有幾場關於能源和禁止核試驗條約的高級別會議，並有會議探討涵蓋生產、加工、分發和消費食物的世界糧食體系。

聯合國估計，世界糧食體系的溫室氣體排放量佔全球溫室氣體排放的三分之一。

外圍活動

一般情況下，舉行高級別會議的這周將有幾百場外圍活動。但受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，僅少量活動如期舉辦。這些活動大多以視像形式，或在聯合國總部附近舉行。

圖為聯合國大會第76屆會議舉行期間，韓國人氣男團防彈少年團成員9月20日抵達美國紐約的聯合國總部。（AP）

這些活動的主題包括疫苗、兒童是疫情和衝突的隱形受害者，和多邊主義及民主等，亦涵蓋也門、索馬里、阿富汗和伊拉克在內的全球熱議話題。

安理會常任理事國外長會

聯合國安全理事會5個常任理事國的外長22日將召開會議，料會磋商包括阿富汗和美國重返《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）在內的重大議題。報道指，他們的討論結果也是這次會議的看點之一。

安理會5個常任理事國分別為中國、法國、俄羅斯、英國和美國。