加拿大法院結束孟晚舟引渡聆訊　可重獲自由

華為副董事長孟晚舟9月24日與美國司法部門達成延期起訴協議後，加拿大法院同日結束對孟晚舟的引渡聆訊，意味她可以結束在溫哥華近三年的軟禁生活，返回中國。



孟晚舟在美國的聆訊結束後，加拿大政府代表律師隨即向溫哥華卑詩省（British Columbia）法院申請撤銷將她引渡到美國的要求，並獲最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）批准，當庭釋放。

霍姆斯向孟晚舟表示，對方在庭上非常合作和有禮，因此法院表達謝意。加拿大司法部則指，孟晚舟可以隨時返回中國，同時重申加拿大是法治國家，而在整個司法程序中，她一直獲當地法律保障的公平審訊。

孟晚舟被指涉嫌隱瞞公司與伊朗有生意往來，誤導滙豐銀行，遭美國司法部起訴電滙欺詐罪。她在2018年12月在溫哥華機場過境期間，加拿大當局應美國要求扣留至今。期間她一直否認控罪。

她在9月24日以視像方式出席美國紐約法院的聆訊，並與司法部達成14個月的「延期起訴協議」（Deferred-Prosecution Agreement，DPA），直到2022年12月為止。而作為協議一部分，她否認控罪。

布魯克林（Brooklyn）地區法院法官唐納利（Ann Donnelly）裁定，接受孟晚舟的延期起訴協議，批准她的具結保釋條件。

美國司法部之後發表聲明，指孟晚舟承認就華為在伊朗的生意誤導銀行，並強調會繼續準備對華為的官司，稱期待在法庭上提出證據。