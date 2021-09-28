美國歌手R. Kelly性侵和性販運等9項控罪全部成立　面臨終身監禁

曾以名曲「I Believe I Can Fly」獲得格林美等多項大獎的R&B天王R·凱利（R. Kelly），被控告長達20年的時間誘騙、勒索、性販運婦女和孩童，在芝加哥建立起淫亂大本營，逼迫他們性交，倘若不遵從就施以各種身心上的懲罰，經過6周的審理，9項罪名全部成立，他有可能餘生都要在監獄中度過。



R·凱利過去在樂壇呼風喚雨，莎蓮迪安（Céline Dion）、Lady Gaga等都曾和他合作，他也曾被告上法庭後無罪釋放，繼續在演藝圈吃香喝辣。然而「Me Too」風潮之後，所有的性犯罪都不可能再被輕視，他這次被9位女性和2位男性聯手提告，媒體一路高度關注，昔日的夥伴皆發表道歉聲明，表示識人不清，並且撤下過去一起攜手的歌曲，他的形象跌至谷底，連以往那些詞意勵志的名曲，聽來都讓人備覺諷刺。

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根據受害者的控訴，R·凱利除了逼迫他們參與性活動外，連他們穿什麼衣服、可以進行的任何事項都要經過他的同意，且必須稱他為「爹哋」，若有不從，他會施以身心凌虐，或是對他們的人身安全做出威脅，他還有一群手下擔任負責導師的工作，洗腦那些新進被誘騙進來的人適應自己的新生活，並對他的指示絕對服從。如此惡劣的行徑，已經持續20年，若非「Me Too」改變世人的想法，可能永遠都不會被揭發，R·凱利也不一定會因自己的行為得到制裁，在聽完法官宣判後，控訴者情緒激動，直呼：「我們辦到了。」

然而R·凱利的事件又扯進了「種族」這個複雜的議題，有不少他的支持者大罵因為他是黑人，才會特別被針對甚至是不公平定罪，尤其此次審理過程並未開放大眾旁聽，所有人只能在另外的空間內觀看，被懷疑一些細節並沒有全部公開，可能有問題。也有媒體提到，過去一些黑人就算知道R·凱利行為惡劣，也因為黑人出頭不易、不願毀掉一位自家重要人物，選擇視若無睹，現在他們也不能再繼續裝聾作啞。R·凱利的律師則表示會繼續上訴。

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