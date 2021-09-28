父親劉昌明涉欺詐案在逃　美籍姊弟困中國逾3年後終返回美國

自2018年起遭禁止離開中國的一對美國籍姊弟，在2021年9月26日返回美國。這對姊弟的父親、中國交通銀行廣州分行前行長劉昌明在中國遭通緝，目前仍在逃。



據《紐約時報》27日報道，中國政府25日允許辛西婭·劉（Cynthia Liu）和維克托·劉（Victor Liu）離境，兩人26日回美國。

辛西婭·劉、維克托·劉2018年6月與同為美國公民的母親桑德拉·韓（Sandra Han）一起前往中國探望祖父。桑德拉·韓遭中國警方拘留並面臨刑事指控，兩姐弟儘管沒有面臨任何刑事指控，但根據出境禁令，他們遭禁止離開中國。

報道指，中國禁止這對姊弟離境和逮捕桑德拉·韓，被視為迫使劉昌明回國接受犯罪指控的方法之一，儘管劉昌明2012年便與家人斷絕關係。

路透社27日引述美國務院發言人歡迎2人返國，並稱美國駐上海領事館工作人員幫助促成他們出境。報道指，桑德拉·韓繼續遭因刑事指控遭中方拘留。

劉昌明是誰？

國際刑警組織中國國家中心局2015年公布針對包括涉嫌犯罪的外逃國家工作人員和重要腐敗案件涉案人員在內100人的紅色通緝令，劉昌明赫然在列。

通緝令顯示，劉昌明主政交通銀行廣州分行期間違規發放近98億元人民幣的貸款後，2007年外逃，可能逃往新加坡或美國。