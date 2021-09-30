美國共和黨參議院圖以新法阻中國與塔利班合作

美國共和黨22名參議員9月28日聯合提出一項法案，尋求對阿富汗塔利班政府以及所有支持該政權的外國政府實施制裁。



這項名為《阿富汗反恐、監督與問責法》（Afghanistan Counterterrorism, Oversight and Accountablity Act）的法案由美國參議院外交委員會共和黨參議員里施（Jim Risch）發起。由於中國政府是為數不多高調支持塔利班政權的主要外國政府，這項法案針對北京的意味明顯。

法案要求美國政府對塔利班政權委任的阿富汗駐美國大使以及阿富汗常駐聯合國代表不予承認，要求美國對支持阿富汗塔利班政權的任何外國實體進行全面審查，限制對阿富汗提供人道主義之外的外國援助。

2021年7月28日，中國外長王毅在天津會見阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）。（中國外交部官網）

法案同時敦促美國總統拜登（Joe Biden）提交一份報告，詳細說明俄羅斯、中國和塔利班政權對南亞和中亞國家構成的安全和經濟挑戰，包括與中國接壤的南亞和中亞國家的邊界爭端，以及中國在整個地區的陸上和海洋口岸、軍事活動及設施、交通基礎設施和能源項目方面的投資。

此外，法案還尋求美國與印度加強合作，包括要求白宮提交報告，確定美國在外交、經濟和國防可以與印度展開合作的領域，以應對中國、俄羅斯和塔利班政權在該地區帶來的經濟和安全挑戰。

在這之前，北京方面一直敦促國際社會解除對阿富汗塔利班政權的制裁。中國外長王毅在聯合國大會期間，呼籲停止對塔利班政權實施經濟制裁，幫助阿富汗處理迫在眉睫的人道和經濟危機。「經濟制裁必須停止，對阿富汗的各種單邊制裁或限制應儘快解除」。