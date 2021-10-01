美媒評廣州國際健康驛站：中國防疫做到極致

美媒9月29日稱，位於東莞的中國廣州國際健康驛站不到3個月竣工，能為入境接受隔離的人提供5,000多個房間。內文引述專家稱：「在遏制新冠病毒方面，很少國家願做得像中國那樣極致」。



CNN在29日引述美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）全球衛生事務高級研究員黃嚴忠評論：「它可以說是全球最先進的隔離中心，非常高科技，非常成熟」。

內文引述專家稱，在中國政府加強對新冠病毒的不妥協、零容忍戰略之際，這或將是眾多類似設施的其中一個。

黃嚴忠稱：「這不僅是權宜之計。（中國領袖們）認為，這場疫情還會持續一段時間才結束，中國將繼續進行這種嚴格的邊境控制。類似這樣的設施是將零容忍戰略制度化的一種方式。」

CNN內文提及這個斥資2.6億美元建成，佔地相當於46個足球場的設施，指它在不足3個月建成，還稱每個房間都配備視像聊天攝影鏡頭及人工智能溫度計，隔離人士每天三餐由機械人運送，所有設計都是為盡量減少他們與工作人員直接接觸。

圖為2021年9月17日，東莞國際健康驛站內建築物之間的綠化區。（AP）

東莞市政府常務會議8月9日審議通過了東莞國際健康驛站項目的相關事項。根據廣東省新冠肺炎防控指揮辦部署，東莞需規劃建立1至2所國際健康驛站，滿足入境人士集中隔離需求。

結合東莞防疫實際，經東莞市新冠肺炎防控指揮部研究同意，東莞將在沙田鎮以改造的方式建設東莞國際健康驛站，初定為2000個獨立房間。會議強調，要從嚴從緊管好財政支出，並確保項目按時按質竣工驗收。

東莞國際健康驛站項目的相關負責人透露，與廣州國際健康驛站是新建的不同，東莞國際健康驛站選址臨近海邊，由已經建成的安置房改建，這大大節省了成本，也節約了時間。