羅馬尼亞國會通過不信任投票　推翻克楚政府

由羅馬尼亞總理克楚（Florin Citu）領導的政府，10月5日在國會不信任投票中遭推翻，可能導致國家陷入新一輪政治動盪。



自由派的克楚現年49歲，銀行家出身。他2020年12月就任總理後，其領導的國家自由黨（Partidul National Liberal，簡稱PNL）與中間偏右翼的拯救羅馬尼亞自由統一團結聯盟黨（USR）共同執政。

USR在9月退出執政聯盟，並抱怨克楚的獨裁態度。左翼反對派社會民主黨（Social Democrats，簡稱PSD）也指責克楚政府導致羅馬尼亞人陷入貧困並增加國家債務。

圖為10月5日，羅馬尼亞總理克楚準備在布加勒斯特國會發表演講。（Reuters）

不信任議案只要獲得議會半數議席，即234票支持即獲通過。投票結果顯示，由於國家自由黨及其盟友抵制不信任投票，最終有281名國會議員支持不信任動議，沒有人反對。

中間偏右總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）接下來必須任命一名新總理。輿論猜測約翰尼斯可能會乾脆重新任命克楚，其他政黨就可能要求提前大選。目前民調顯示，現在舉行大選僅對社會民主黨較有利。

約翰尼斯表示「我們正在疫情期間，第4波新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重打擊我們，我們又在經歷能源危機...... 如今在此之上，還有政府危機。」