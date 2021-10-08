「初代網紅」Paris Hilton強勢回歸　招展商業王國圖分一杯羹

身處網紅時代，任何人都有資格透過社交媒體發揮影響力。但回到十多年前的世界，只有上流社會的名媛才是城中獲得追捧的人，希爾頓酒店集團繼承者帕里斯希爾頓（Paris Hilton）就是佼佼者。雖然她已經是年屆四十的「中女」，不過仍然決意改造商業帝國闖天下。



帕里斯可說是「網紅鼻祖」。2000年代，她憑真人騷《拜金女新體驗》（The Simple Life）走紅，成為數碼時代的初代網紅。當時還沒有社交媒體，更加沒有網紅的概念。南佛羅里達大學齊默爾曼廣告和大眾傳播學院副教授伯恩斯（Kelli Burns）形容，帕里斯就似是為金．卡戴珊（Kim Kardashian）等人鋪路。

隨時代改變，成為網紅的門檻降低，不再是有錢人的專利。州立阿帕拉契亞大學沃克商學院副教授納菲斯（Lubna Nafees）表示，透過網紅進行市場推廣變得流行，2017年至2020年期間，全球市場規模增長至超過三倍。他解釋，愈來愈多消費者轉向網紅尋找合符他們生活方式的產品和服務，意味品牌要以此渠道接觸顧客。傳統明星開始將轉型，帕里斯也不例外。

圖為2020年1月5日，帕里斯希爾頓於美國加州出席活動。（Getty）

帕里斯憑Netflix真人騷《千金私廚》（Cooking With Paris）和紀錄片《This Is Paris》等重回大眾的目光，將出版回憶錄，並推出播客等等。她接受《華爾街日報》專訪時明言想大展拳腳，「過去廿年，我建立了一個全球業務和品牌」，「我想把它帶到新的水平，將我的所有公司歸於一間媒體實體。」她所說的是與迪士尼前高層格什（Bruce Gersh）創立的新公司11:11 Media。

根據11:11 Media所指，自2006年起，帕里斯的公司有45間自家品牌商店和19條產品線，收益超過40億美元。過去15年，她推出27款香水，投資健康產品和植物海鮮公司。雖然現今競爭激烈，但伯恩斯認為帕里斯卻有明顯優勢，「逾廿年以來，她一直處於大眾視線。」

帕里斯除了繼續從事媒體和時裝工作以外，還擁抱屬於新時代的加密貨幣和非同質化代幣。她相信，從一定程度而言，非同質化代幣（non-fungible token，NFT）是藝術的未來，因為他們給了不同類型的數碼藝術家和創作者權力去擁有作品的使用方式。2020年8月，帕里斯出售一幅非同質化代幣畫作，用作慈善用途。交易正是以加密貨幣進行。