百物騰貴日本牛肉飯不再大件夾抵食？　IMF警告全球通脹或失控

美國9月的消費物價指數按年上升5.4%，較8月上升0.4%，通貨膨脹處於13年以來的高位。除了這個全球最大經濟體以外，全球通脹情況同樣不樂觀，例如日本已經感覺得到痛楚。國際貨幣基金組織警告通脹或失控，聯邦儲備局等中央銀行應該準備好「收水」。



對日本來說，出現通貨緊縮不罕見。直至8月，日本的消費物價終於結束長達12個月的跌勢。相較全球其他國家，日本的通脹雖然尚算適中，但當原材料價格持續上升，公司即使萬般不願意，也無奈將部份成本轉嫁消費者。

從牛肉飯到咖啡，日本人從日常生活就體會到「荷包」的「肉赤」。牛肉飯連鎖店松屋食品大部份分店停售只售380日圓的大碗牛肉飯，開始以同一價格供應普通牛肉飯，並改用較平價的食材，例如是急凍牛肉。味之素和優仕咖啡的部份咖啡產品加價約兩成。明治和雪印惠乳業的人造牛油都加價，為逾十年來的首次。

有人擔心加價將失去生意。於東京經營一間舊式咖啡店的森靜雄（音譯，Shizuo Mori）向路透社表示，「打工仔收入不多，所以如果價格太高，所有人將不再飲（咖啡）」。如今百物騰貴，但人工卻原地踏步，最終還是苦了普通人。23歲的浦川優香（音譯，Yuka Urakawa）指，「收入沒有改變，稅增加，人變得愈來愈窮」。

圖為2021年7月21日，美國有人到商店購物。（AP）

日本只是其中一個例子。國際貨幣基金組織認為明年中旬前通脹水平將回復新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情前的水平，但同時警告，如果供應鏈問題持續，通脹帶來的負面影響或進一步惡化，或導致央行提早收緊貨幣政策，阻礙復蘇。

有幾個因素將導致全球面臨持續的通脹壓力。例如是住屋短缺推高房地產和租金價格，以及食品和燃油高企的進口價格導致新興和發展中國家的消費物價上升。組織提到，物流樽頸引致的供應短缺，加上刺激措施增加消費意欲，因此美國、德國和很多其他國家的消費物價急升。

國際貨幣基金組織預計，發達國家今年的消費物價通脹達到2.8%，明年達到2.1%。新興和發展中國家的消費物價通脹更加強勁，今年達到5.5%，明年達到4.9%。組織警告，如果通脹持續上升的風險增加，央行應該準備好迅速行動。