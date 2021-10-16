Nike Jordan總裁Larry Miller自揭黑歷史：16歲時殺人坐牢

知名美國運動用品品牌Nike旗下品牌Nike Jordan總裁拉里・米勒（Larry Miller）近期接受訪問時自揭56年前，仍是16歲的他在西費城街頭槍殺一名18歲青年。



現年72歲的拉里接受Sports Illustrated獨家訪問時，自陳1965年犯下一宗謀殺案。他說他13歲時加入一個幫派後，自己便由一名品學兼優生，變成「徹頭徹尾的黑幫分子」，並因殺人而入獄。

他一名朋友1965年9月30日被敵對幫派分子用刀插死，當月下旬16歲的他與3名友人喝醉後便拿起一把點38手槍出去尋仇，結果他開槍擊斃自己遇上的第一個人，他一槍打在年僅18歲的懷特（Edward White）的胸口。

酒後殺人 斷送前程

他稱自己不認識懷特，也不肯定懷特是不是與「仇家」有關。拉里稱：「我們（當時）全都醉了，我當時糊裏糊塗。」他說：「這讓我覺得更加難受，因為（這樣殺死一個人）是一點道理也沒有。」拉里說，這件事令他「內心飽受折磨」。

這宗案件以及其他罪行，令他青少年時期，以及20多歲的人生都在青少年拘留中心或監獄中渡過。

無緣無故地了結一個人的生命，對拉里構成極大的衝擊，即使他為自己犯下的罪行付出代價，這段經歷一直折磨他。示意圖（UnSplash@sankavi）

守了56年的秘密

他在獄中完成大學課程，獲費城三大名校之一的坦普爾大學（Temple University）頒授會計學學士學位。他本來獲得安達信公司（Arthur Andersen）僱用，卻因他在面試最後一關坦承自己有前科，公司負責招聘的合夥人改變主意。之後他便嘗試隱藏過去。

他除了20年前對其中一名子女說過此事，長期以來瞞着其他子女、好友以及工作夥伴。直至約在2003年，他才告訴他所有子女。

他稱公開個長年埋藏心底的秘密，「對我來說是非常困難的決定，因我40年來一直逃避這件事，我嘗試隱藏它，以及希望沒有人發現。」

Running the Trail Blazers and Jordan Brand, Larry Miller rose to the top of the basketball world.



But, he tells @HowardBeck, he's lived in constant fear of his deepest secret being exposed: that, as a teen, he shot and killed a man. https://t.co/T4mp6GpCmx pic.twitter.com/mXvl4dDGsx — Sports Illustrated (@SInow) October 13, 2021

子女摯友都蒙在鼓裏

他接受Sports Illustrated訪問時說，稱自己也對好友米高佐敦（Michael Jordan）與NBA總裁施華（Adam Silver）隱瞞這段黑歷史。連Nike的創辦人之一Phil Knight也不知道。

來到這一年，拉里終於愈來愈敢說出來了。他過去數月已對米高佐敦、施華及一些公司高層坦白講這事。所幸那些人都給予正面的回應。

拉里和大女兒合著的回憶錄《縱身一跳：從街頭到董事會會議室的秘密之旅》（Jump: My Secret Journey from the Streets to the Boardroom，暫譯）2022年1月18日面市，書中有講述這宗殺人案、以及因各種罪行多次進出少年拘留所與監獄。

圖為拉里與大女兒合著的新書。（書本封面照片）

想以自己鼓勵他人

拉里自1997年以來一直效力Nike，負責管理Nike籃球、佐敦品牌和旗下Converse的日常營運。此外，他曾任卡夫食品（Kraft Foods）和金寶湯（Campbell Soups）的主管，以及NBA球隊拓荒者（Portland Trail Blazers）前總裁。

Nike向BBC說，拉里的人生是「令人難以置信的重過新生」的故事。

拉里稱，希望他的故事可幫助有危險的青年遠離暴力，並激勵更生人士，讓他們知道，他們仍可為社會做出貢獻。

他說：「一個人的錯誤，或是他們一生中犯下的最嚴重的錯誤，不應控制發生在您餘生的事。」