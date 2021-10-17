全球首部太空取景電影12天拍攝結束　俄羅斯女星與導演返回地球

俄羅斯一名女演員及一名電影導演結束在近地軌道取景的12天外景拍攝工作，10月17日乘太空船離開國際太空站返回地球。他們是搶先美國男星湯告魯斯（Tom Cruise）一步，拍攝全球首部在近地軌道取景的電影。



俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）10月17日發聲明稱，莫斯科時間17日7時35分（香港時間17日12時35分），載有演員佩列西爾德（Yulia Peresild）、導演希彭科（Klim Shipenko）以及太空人諾維茨基（Oleg Novitskiy）的「聯盟MS-18」（Soyuz MS-18）太空船在哈薩克斯坦境內着陸。太空船脫離近地軌道與着陸過程均正常，艙內人員身體狀況良好。

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佩列西爾德和希彭科在國際太空站停留12天。10月5日，他們和一名太空人搭乘「聯盟MS-19」飛船從哈薩克斯坦境內的拜科努爾太空發射場（Baikonur Cosmodrome ）升空前往國際太空站。俄羅斯國家航天公司網站轉播發射全部過程。

兩名電影工作者的空間站之行是為了拍攝俄羅斯電影《挑戰》（The Challenge，暫譯），這是電影史上首次有專業演員在太空拍片。據報道，這部電影的大概內容是，一名太空人需要接受外科手術，但由於身體狀況無法乘飛船返回地球，最後只能派一名女醫生前往太空救治。