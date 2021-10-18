英國被揭曾秘密煽動印尼大屠殺　解密文件：至少50萬人被殺

英媒10月17日稱，「令人震驚」的新證據揭露，英國政府曾參與策劃了一場「20世紀戰後最殘忍的大屠殺之一」，並在其中扮演着「關鍵角色」。



英國《衛報》10月17日以《揭露：英國間諜如何煽動對印度尼西亞共產黨的大屠殺》（Revealed: how UK spies incited mass murder of Indonesia’s communists）為題報道，一份英國外交部最新解密文件顯示，英國官員在20世紀60年代秘密使用「黑色宣傳」手段，鼓動一些印尼知名人士「切除共產主義癌症」。

報道表示，隨着這場大屠殺於1965年10月開始，英國官員們呼籲「消滅印尼共產黨，以及所有共產主義組織」。當時這些英國官員還警告聲稱，「只要（印尼）共產黨領導人仍『逍遙法外』，並且他們的從屬人員沒有受到懲罰」，印尼將會一直處在危險之中。

報道還提到一名叫做朗（Tari Lang）的印尼人，他在大屠殺時，還是一名青少年，他的父母均是當地的人權活動家，被印尼軍隊囚禁。他表示，這份文件揭露的內容「非常可怕」，並表示英國政府應該為此承擔相應的責任。「我很生氣，我的政府、英國政府，做了這樣的事。這場暴力活動自開始後，英國人就沒有採取任何行動進行阻攔。」

文章還表示，在1965年至1966年間，總計至少約50萬與印共相關聯的人士，遭到殘忍血洗和屠殺。