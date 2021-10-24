新冠肺炎｜與病毒共存真的可行嗎？　新加坡成全球示範焦點

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，變種病毒肆虐已近半年。隨着疫苗接種率上升，部分國家開始轉向「與病毒共存」，逐步解封。然而這樣的做法帶來的風險未知——感染數字隨解封大幅上升，惟住院率和死亡率保持低水平，新加坡是其中一個例子。



截至10月23日，新加坡每日新增感染個案增至3598宗，是年初的100多倍。自2020年4月的首次爆發後，新加坡一直採取嚴格防控措施，成功壓制病毒傳播。在過去的一年間，每日新增感染案例維持在數十的水平。

然而隨着Delta變種的流入，與政府的逐步解封，感染數字自9月初大幅上升。死亡人數雖然增加，但仍維持在每日十數宗的數字。據亞洲新聞台（CNA）報道，在過去的28日中，僅0.9%的患者需要使用氧氣機，而只有0.1%的患者因病情嚴重需入住深切治療部（ICU）。

圖為9月28日，新加坡一個檢測中心。居民正進行病毒檢測。（Reuters）

新加坡能保持低住院及死亡率，相信是疫苗接種的功勞。新加坡全國已有80%的人口完成新冠疫苗接種，外界亦稱新加坡正在提供「與病毒共存」、讓新冠肺炎成為風土病後的示範例子。

接種後感染「增強抵抗力」

這個「與病毒共存」的概念，是緣於以現實情況下，要完全壓制並撲滅新冠肺炎顯得相當困難。不過由於疫苗可以大幅降低病毒的殺傷力，在未來亦相信很快會有有效治療的抗病毒藥問世，與其無了期地封城，不如選擇適度放寬防疫措施，與病毒共存回歸正常生活。

儘管防疫措施鬆綁意味感染擴大，但如此的「適度控制」感染，某程度是有利防疫。新加坡大學聯合醫學院（Duke-NUS Medical School）教授黃英勇表示，一些如mRNA疫苗可指導免疫系統生產專門對付病毒刺突蛋白的抗體，以降低真正感染時病重的風險。

當真正感染病毒時，免疫系統將可進一步認識完整病毒結構，生產更全面的抗體，抵禦今後其他變種病毒的能力。

圖為10月23日，輝瑞提供的新冠疫苗包裝與藥樽的照片。（Reuters）

可是，這樣的擴大感染亦存在風險。一些因身體特殊原因無法接種疫苗的人，或一些免疫系統較弱的人，將更容易曝露於感染風險之中。一些患有長期疾患或年長人士，亦會有更高被突破免疫屏障的機會，染病後有較大機會陷於重症，造成死亡。

因此，應如何進一步推高接種率，在解除防疫限制同時控制感染，將成為最大課題。除了新加坡外，英國、新西蘭等國家都正有意推動這種方式，讓生活逐步恢復正常，它們今後將成為全球焦點，觀察新冠疫情後恢復正常生活的可能及應有方式。