中國恢復聯合國合法席位50週年　外交部：對中國和世界意義重大

10月25日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，「今天是中國恢復聯合國合法席位50周年的日子，請問中方如何評價這50年來的歷程？」汪文斌呼籲，世界各國應該堅決維護聯合國權威和地位，共同踐行真正的多邊主義。



10月25日，汪文斌表示，新中國恢復在聯合國合法席位，是世界上的一個大事件，也是聯合國的一個大事件。這標誌着佔世界人口四分之一的中國人民，從此重新走上聯合國舞台。這對中國、對世界都具有重大而深遠的意義。

汪文斌介紹道，25日上午，中國國家主席習近平在北京出席中國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議，並發表重要講話。回顧歷史，總結新中國恢復聯合國合法席位50年來，對聯合國事業和世界和平發展所作的積極貢獻；展望未來，就加深同聯合國合作、促進人類和平與發展提出中國主張、中國倡議，受到國際社會廣泛關注。

汪文斌稱，習近平指出，50年來，中國人民始終同世界各國人民團結合作，維護國際公平正義，為世界和平與發展作出了重大貢獻；始終維護聯合國權威和地位，踐行多邊主義，中國同聯合國合作日益深化。

習近平強調，當前，世界百年未有之大變局加速演進，和平發展進步力量不斷增長，中方及各國應該順應歷史大勢，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對一切形式的單邊主義和保護主義。

汪文斌還表示，習近平指出，中方及各國應該共同建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界；應該堅持互利共贏，共同推動經濟社會發展更好造福人民；應該加強合作，共同應對人類面臨的各種挑戰和全球性問題；應該堅決維護聯合國權威和地位，共同踐行真正的多邊主義。

站在新的歷史起點，中國將堅持走和平發展之路，始終做世界和平的建設者；堅持走改革開放之路，始終做全球發展的貢獻者；堅持走多邊主義之路，始終做國際秩序的維護者，為實現世界永續和平發展不懈奮鬥。