日本眾議院選舉｜多名現任閣員和朝野大老敗選

日本眾議院選舉中自民黨過半數岸田文雄可以繼續執政，但多名現任內閣和朝野大老敗選。



圖為10月31日，日本東京都一間投票站，選民正在投票。（Reuters）

日本第49屆眾議院大選落幕，自由民主黨雖單獨過半獲261席，但幹事長甘利明（Akira Amari）、世博大臣若宮健嗣等在選區落敗；在野的立憲民主黨副代表辻元清美、大老小澤一郎等也選輸。日媒指出，這顯示出不論執政黨或在野黨，都面臨「世代交替」的浪潮。

中央社引述日本共同社、每日新聞報道，朝野政黨都有多名大老在這屆眾議院大選中落選，包括現職黨內幹部與內閣成員。

現年72歲的自民黨幹事長（秘書長）甘利明選區是神奈川13區，最後輸給最大在野黨立憲民主黨44歲候選人太榮志。不過甘利明同時也登記比例代表議員，雖在選區落敗，但在比例代表的南關東區「復活」當選。

只是現任執政黨幹事長在選區敗選是政壇首見，被認為是一大恥辱。

日本放送協會（NHK）報道，甘利明已向自民黨總裁（黨主席）、日本首相岸田文雄請辭幹事長一職。

自民黨還有現任世博大臣若宮健嗣在選區東京5區輸掉選戰，不過也是藉由比例代表制復活當選。

圖為2月9日日本眾議院議員出席會議。（日本立憲民主黨網頁圖片）

前東京都知事石原慎太郎的長子、自民黨前幹事長石原伸晃在東京8區輸給立憲民主黨新人吉田晴美，且無法「復活」，確定落選。

還有前法務大臣金田勝年、前奧運大臣櫻田義孝、前文部科學大臣鹽谷立元、前數位大臣平井卓也、前自治大臣野田毅等人都落選。

另外，前國家公安委員長松本純原本是自民黨籍，他也是自民黨副總裁麻生太郎的側近，他過去因在疫情實施緊急事態宣言期間去銀座的俱樂部引起爭議而離黨，松本這次以無黨籍身份參選，最後落選。

在野黨方面，立憲民主黨的元老級人物、79歲的小澤一郎在眾院選舉的岩手3區敗給了自民黨前眾議員藤原崇。這是小澤1969年首次當選以來，第一次在選舉區落選。72歲的前建設大臣中村喜四郎，也在選區輸給自民黨候選人。這兩人後來都在比例代表復活當選。

不過同樣在選區落敗的立民黨副代表辻元清美、選舉對策委員長平也博文則無法復活。