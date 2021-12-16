Omicron｜為何打完兩針都可能染病　打多劑同樣的疫苗就有效？

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種Omicron（奧密克戎）在各國快速蔓延，研究指變種病毒有更強的免疫逃逸能力，可突破已完成接種新冠疫苗的免疫屏障造成感染。但為何現在多個國家和地區，還在要求民眾接種舊的疫苗或接種加強劑？兩劑疫苗沒法提供保護，但第三劑一樣的疫苗就有用嗎？



注射疫苗的目的，是誘發體內的後天免疫系統作出反應。人體認識病原體是一種過程，免疫系統要與病原體接觸，分析並產生特定抗體，才能擊退病菌。

這個「認識」過程需要時間，且第一次速度緩慢，往往是在病菌對人體造成傷害，造成生病後免疫系統才能反應過來。但第二次就明顯快得多，免疫系統往往能搶先在病菌致病前就將其擊退，這是由於免疫系統會把這病原體「記憶」起來，大幅縮短辨認時間。

這也是接種疫苗達致免疫效果的最大目的。

圖為12月15日，德國慕尼黑一間疫苗接種中心，護士正準備疫苗。（Reuters）

不過免疫系統的另一個特色，是當接觸病原體次數愈多，對其認識會愈深。這代表即管是同一種疫苗，人體依然可以藉多次接種而產生更合適和有效的抗體。

Omicron雖然變種有更強的免疫逃逸能力，但其仍然是冠狀病毒。同時疫苗可以訓練免疫細胞識別病毒的敏感度，讓其面對Omicron時會更快作出反應。因此疫苗的抗體會隨疫苗的次數提高「質量」和「數量」，對變種依然有一定阻截能力。

英國帝國理工學院，傳染病學教授班漢姆（Charles Bangham）表示，接種病原體次數愈多，抗體在血液的濃度就會增加，而且越持久：「對病毒的免疫力從來都不是絕對的，因你幾乎總是有機會被再次感染。而你想要做的，就是在被感染後免疫系統在你不知情時已消滅病毒，或即使生病也變得十分溫和。」

這就是為何最少完成兩次接種才叫作「完成接種」，也代表為何接種加強劑仍然有效，和即使無法阻止感染也能大幅阻止病情惡化機會。