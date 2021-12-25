韓國央行發金融穩定報告：預警高房價和高負債風險

韓國央行12月23日發布金融穩定報告指出，韓國的金融系統目前保持了穩定，但高房價和高負債帶來的風險正在上升，成為金融體系穩定面臨的主要潛在風險。



據韓聯社12月24日報道，韓國央行一年發布兩次金融穩定報告。在最新的報告中，韓國央行呼籲政策制定者採取措施來穩定房地產市場，並抑制家庭債務上漲的速度。

報告稱，自2021年上半年以來，韓國的金融體系保持了相對的穩定，但是房價的上漲和家庭負債的高水平給金融穩定帶來脆弱性，市場不平衡狀況正在增加。近期韓國金融市場的波動性加劇，不過在經濟持續復甦和外債償還能力改善的背景下，金融市場總體保持穩定。

報告指出，家庭債務上升和房價上漲正在危害中期金融穩定，是金融體系面臨的潛在風險。儘管宏觀穩定政策正在加強，但如果國內或國外發生金融動盪，其對經濟和金融市場產生的負面效應將會因金融市場的不平衡性而被放大。

報告稱，家庭負債上升可能抑制國內需求的增長，正持續成為拖累韓國經濟的一大因素。