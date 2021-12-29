中歐班列10年來開行突破4萬列　貨值超2,000億美元

中國交通運輸部的最新數據顯示，今年1月至11月底，中歐班列累計開行約1.4萬列，運送133.2萬標箱，按年分別增長23%、30%。這是繼去年以來，中歐班列再度年開行數量過萬列。



據中國媒體第一財經12月29日報道，去年由於疫情導致傳統的海運與空運不暢，中歐班列作為運輸的「生命通道」異軍突起。今年又恰逢中歐班列開行10周年。上述數據還顯示，10年來，中歐班列開行累計突破4萬列，合計貨值超過2000億美元，打通73條運行線路，通達歐洲22個國家的160多個城市。

對此，中國交通運輸協會國際班列諮詢服務中心國際事務高級協調員楊傑告訴第一財經，2021年中歐班列開行總體繼續延續2020年的火爆，「在疫情對全球經濟持續衝擊的背景下，國際市場對中歐班列的替代性運輸需求旺盛，直接導致連續2年班列開行量突破萬列。同時也帶動了終端市場運價，目前已突破1.5萬美元大關」。

據他了解，重慶、西安、成都、鄭州四個中西部城市開行合計總量佔全國開行總量的70%以上，除此之外，江蘇（含蘇州、南京、徐州）、義烏（含金華）、長沙、山東、武漢、合肥等地均形成了常態化穩定開行，「中歐班列集結中心繼續發揮着主力軍的作用」。

歐洲貨運鐵路大佬加碼中國市場

今年以來，不僅新的線路在不斷湧現，後疫情時代中歐班列對中國與歐洲間貿易往來的拉動還吸引了不少外國物流企業對中歐班列的關注。

11月底，歐洲最大的貨運鐵路企業德國聯邦鐵路公司（DB，下稱「德鐵」）就選擇把子公司直接設在中國。當時德鐵在其官網正式官宣：將通過成立新的子公司「德鐵承亞貨運」（DB Cargo TranAsia），來實現中國與18個歐洲國家之間的直接貨運連接。而這家子公司就設在中國上海。

在此之前，德鐵就已通過子公司「德鐵歐亞貨運」（DB Cargo Euroasia）全面負責歐洲與亞洲鐵路貨運業務。但是這家子公司的總部設在德國柏林。

2021年11月28日，江蘇連雲港的大型機械正往中歐班列吊裝集裝箱。疫情之下海運受阻，中歐班列運量大幅成長，11月份開行1,246列，連續19個月單月開行千列以上。（VCG）

對此，德鐵承亞國際貨運代理（上海）有限公司總經理修爾彩（Frank Schulze）告訴第一財經，2018年後，隨着中歐貿易往來更為密切，德鐵加大了在中國市場的佈局，比如把在中國上海與西安的團隊擴充，「但面對飛速發展的班列貿易，看來還不夠」。

中國一直是歐盟最重要貿易夥伴之一，也是德國最重要貿易夥伴。這兩個地區之間的大部分貨物運輸都是通過船舶進行的。德鐵於2011年起正式開通歐中班列服務，當年只運送了900個集裝箱，主要承運出口到歐洲的高價值電子產品以及運往中國各汽車製造商的汽車零配件。到了2020年，德鐵貨運在亞洲和歐洲之間來回運輸了大約20萬個集裝箱。

今年以來，得益於中歐班列的蓬勃發展，德鐵貨運已經參與開通了數條中國與歐洲之間的全新貨運路線。讓修爾彩印象最深的，便是以中歐班列的形式聯通了中國上海與德國漢堡這兩個貿易量巨大的城市。目前，這趟「上海號」中歐班列已實現了上海與漢堡的相互開行。「未來我們的重點任務是繼續開發這個市場，歡迎更多客户參與到這條路線上。」他說道，「我們也將會繼續深化與中國的戰略合作夥伴中國國家鐵路集團有限公司的合作。」

中國濟南與德國漢堡間開行的首列中歐班列裝載著中國生產的醫療防疫物資4月30日順利抵達漢堡港貨運場站。（中新社）

此外，修爾彩還表示，德鐵貨運在今年還開發了其他通往歐洲的過境點，比如通過德國羅斯托克（Rostock）的樞紐可以將集裝箱轉運到北歐斯堪的納維亞半島、意大利的維羅納以及其他地方，「這意味着中國貨物有更多機會能深入歐洲市場」。

除了中歐間貿易量的增加，在修爾彩看來，在各國都強調低碳、減排的當前，鐵路運輸無疑是「環境友好型」的運輸方式。他對比到，鐵路運輸的碳排放要比飛機低約95%、比公路運輸低80%以上，「鐵路運輸既經濟又環保」。

目前，歐盟已經給出了碳排放目標的時間表，並越來越倚重新能源。修爾彩認為，未來客户會更看重綠色供應鏈，因此以中歐班列為代表的跨境鐵路運輸的空間巨大。德鐵預估，到2025年將其中歐班列運輸量增加一倍以上，從今年預估的25萬個集裝箱至少增至50萬個。同時，未來每年中歐班列的開行量可能在1.2萬列的基礎上還能增加3000列左右。