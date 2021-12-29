中國謀求晶片獨立自主　商界憂慮拖累產業創新及全球貿易

美聯社報道，中國企業正加大投資晶片設計工作，務求成為獨立自主的科技強國。有專家指出這將不利國際貿易及科技發展，加深全球不安。但中國在製造技術方面，距離仍相當遙遠。



阿里巴巴旗下晶片部門T-Head在10月推出其第三代的處理器倚天710，但目前僅用於阿里巴巴的雲端運算業務，未有對外銷售計畫。阿里巴巴過去並未有設計和製造晶片的經驗。

除阿里巴巴外，社交媒體巨企騰訊及手機品牌廠商小米，亦承諾投資數以十億美元資金，投入研發晶片業務。以回應北京計劃在電腦運算、潔淨能源等領域打造科技創新和全球影響力。

圖為9月26日，中國北京舉行的國際科技產業博覽會，有科技公司正在展示的處理器攤位。（AP）

同時自前美國特朗普（Donald Trump）政府打壓華為，阻止其5G在全球擴展業務後，加快了中國政府擺脫對美國及日本等，被北京視為潛在經濟和戰略競爭對手的技術依賴步伐。

不過若中國成功讓自家科技與國際脫鉤，全球市場因產品標準不相容而分裂， 商界和政界領袖警告，這將會拖累產業創新、破壞全球貿易，造成世界更貧窮。

中國工廠組裝了全世界的智能手機和平板電腦，但元件需要來自美國、歐洲、日本、台灣和韓國的供應。晶片是中國最大的進口商品，僅次於原油，去年進口額超過3000億美元。

美聯社引述聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在9月份表示，中美雙方有必要「避免全世界變得分崩離析」。

根據產業分析師指出，華為和一些中國企業，目前有辦法設計出可與英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等匹敵的智能手機邏輯晶片，不過在製造方面則遠遠落後，如中芯等代工工廠的技術落後於台積電等行業領導近十年。

中芯國際仍停留14納米的製作精度，但台積電已正準備發展至2納米。以致即使中國企業能設計出「超尖端的」晶片，國內亦無法生產，必須尋求代工。