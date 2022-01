中俄60年來合作最密切　美媒：美國想挑撥離間或不易

美媒1月3日稱中俄軍事結盟,對美國構成新的挑戰。美國官員及軍事專家稱很難確定兩國合作有多深,但從它們的聯合軍事演習、在航空、海底及高超音速武器技術方面的合作,以及領導人的公開講話,令他們愈來愈相信,中俄關係已變得更緊密。



《華爾街日報》3日稱有關中俄聯合起來的威脅,美國官員長期以來對此一直抱持懷疑態度,但有些人看法正在改變。內文引述美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)報告稱,中俄現在的關係比過去60年來任何時候都更加緊密。

文中引述分析人士和華府官員稱,美國遏制中俄的措施,促使中俄基於利害關係考量而聯手。分析人士稱,兩國都渴望令美國的影響力以及其軍事與金融實力受限,並認為如兩國攜手合作將更有可能取得成功。

該報引述分析人士稱,對於中俄之間存在的分歧,華府官員躍躍欲試,覺得有可能進行挑撥離間。

圖為2021年11月16日,國家主席習近平同美國總統拜登舉行視像會晤,為中美關係發展把舵引航。12月15日,習近平主席同俄羅斯總統普京舉行年內第二次視像會晤。(新華社)

內文稱美國如想做到這一點,或可軟化其對俄羅斯的態度,並誘使克宮疏遠北京。但據分析人士稱,這樣的戰略仍處於萌芽階段,特別是美國似乎還不願向俄羅斯提供政治和經濟上的好處,以說服俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)疏遠中國國家主席習近平。

拜登政府官員對該報稱現正密切觀察情勢發展,但官員稱,對於某些不太可能發展為全面軍事結盟的動作,無須過度解讀。

現時俄羅斯在俄烏邊境屯駐重兵,美俄關係緊張,此時華府倘要說服俄羅斯與中國從結盟中拆夥,似乎不太可能成真。維珍尼亞州阿靈頓非營利性研究和分析機構CNA的俄羅斯軍事問題專家Michael Kofman說:「你永遠無法說服俄羅斯,無法讓他們覺得應與中國這樣的強國為敵。」