中俄60年來合作最密切　美媒：美國想挑撥離間或不易

美媒1月3日稱中俄軍事結盟，對美國構成新的挑戰。美國官員及軍事專家稱很難確定兩國合作有多深，但從它們的聯合軍事演習、在航空、海底及高超音速武器技術方面的合作，以及領導人的公開講話，令他們愈來愈相信，中俄關係已變得更緊密。



《華爾街日報》3日稱有關中俄聯合起來的威脅，美國官員長期以來對此一直抱持懷疑態度，但有些人看法正在改變。內文引述美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）報告稱，中俄現在的關係比過去60年來任何時候都更加緊密。

文中引述分析人士和華府官員稱，美國遏制中俄的措施，促使中俄基於利害關係考量而聯手。分析人士稱，兩國都渴望令美國的影響力以及其軍事與金融實力受限，並認為如兩國攜手合作將更有可能取得成功。

該報引述分析人士稱，對於中俄之間存在的分歧，華府官員躍躍欲試，覺得有可能進行挑撥離間。

圖為2021年11月16日，國家主席習近平同美國總統拜登舉行視像會晤，為中美關係發展把舵引航。12月15日，習近平主席同俄羅斯總統普京舉行年內第二次視像會晤。（新華社）

內文稱美國如想做到這一點，或可軟化其對俄羅斯的態度，並誘使克宮疏遠北京。但據分析人士稱，這樣的戰略仍處於萌芽階段，特別是美國似乎還不願向俄羅斯提供政治和經濟上的好處，以說服俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）疏遠中國國家主席習近平。

拜登政府官員對該報稱現正密切觀察情勢發展，但官員稱，對於某些不太可能發展為全面軍事結盟的動作，無須過度解讀。

現時俄羅斯在俄烏邊境屯駐重兵，美俄關係緊張，此時華府倘要說服俄羅斯與中國從結盟中拆夥，似乎不太可能成真。維珍尼亞州阿靈頓非營利性研究和分析機構CNA的俄羅斯軍事問題專家Michael Kofman說：「你永遠無法說服俄羅斯，無法讓他們覺得應與中國這樣的強國為敵。」