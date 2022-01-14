世界銀行：預計2022年發達經濟體將增長3.8%

世界銀行（World Bank）1月11日發布最新一期《全球經濟展望》報告，預計2022年發達經濟體將增長3.8%。



報告指，預計2021年全球經濟增長5.5%，2022年將增長4.1%，均較此前預測下調0.2個百分點。

新華社稱，報告提及，2021年發達經濟體增長5%，預計2022年將增長3.8%，分別下調0.4和0.2個百分點，新興市場和發展中經濟體2021年增長6.3%，2022年將增長4.6%。

世界銀行預計，2021年美國經濟增長5.6%，較此前預期下調1.2個百分點，2022年將增長3.7%，下調0.5個百分點。2021年歐元區經濟增長5.2%，2022年將增長4.2%。報告預計2021年中國經濟增長8%，2022年將增長5.1%。

報告指出，全球經濟面臨諸多下行風險，包括新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）快速蔓延，導致新冠肺炎疫情再次反彈、通脹預期飆升以及破紀錄高債務水平帶來的金融壓力等。氣候變化可能加劇大宗商品價格波動，對新興市場和發展中經濟體構成挑戰。