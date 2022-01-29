烏克蘭局勢｜基輔生活如常　人民早已處變不驚

烏克蘭局勢持續緊張，逾十萬俄羅斯部隊集結在邊境，如箭在弦。居住在烏克蘭的人們對此可能有不同看法，但無一不已習以為常。烏克蘭近數十年屢經變化，更多的人已處變不驚。



從史太林策劃的大饑荒事件、二戰的大規模戰役、再到1986的切爾諾貝爾核電廠的爆炸，烏克蘭長年經歷着苦難與破壞。自1991年蘇聯跨台獨立後，烏克蘭一直尋找自己的道路。

但這道路並不平坦，2014年俄羅斯吞併克里米亞，東部被親俄分離分子佔據，與俄羅斯的戰爭未曾停止。但戰事僅限於東部，在首都基輔的生活仍然持續，俄羅斯大規模入侵對烏克蘭居民而言並非什麼新鮮事。

圖為1月21日，烏克蘭基輔。一個廣場擺放着「我愛烏克蘭」的標語。（Getty）

總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發表電視講話呼籲國民冷靜，如常生活。烏克蘭政府擔憂俄羅斯會利用恐慌破壞穩定。有烏克蘭的官員曾批評歐美過份渲染戰爭迫於眉睫，令人產生不必要的恐懼。

有烏克蘭網民正在Facebook上發起活動，以「#wearerready」的標籤示意自己已做好準備。有兒童心理學家介紹家長應如何讓孩子了解爆炸和火災等緊急狀況，以及如何在不傷害年輕人的情況下解釋戰爭。到目前為止，安撫民眾的策略似乎正在奏效，最少市面的銀行未出現擠提。

在基輔的市面，大小商店如常經營。但他們不是裝着沒事發生，更大部分是習以為常。一間酒吧的老闆、36歲的基里琴科（Kyrychenko）表示，他已和家人安排好如何應對緊急情況，他在家已準備一個裝有必需品的手提箱，更在烏克蘭西的地區安排好住宿，若發生事可迅速離開。

圖為1月21日，烏克蘭基輔市面一間咖啡廳。（Getty）

不過，他表示自己同時正計劃參加夏天舉行的美食節，要用一架可改裝成小型酒吧的汽車進行巡迴宣傳。他指出烏克蘭已經歷了多次的危機：「你不可能一直生活在恐懼中。烏克蘭人早就習慣了，你不會在意那些事。」

咖啡店老闆納博茲尼亞克（Nabozhniak），本身也是一名志願兵。他表示在他2016年從軍旅回來時，起初對這些好像對外界戰爭沒當一回事的人感到惱火，但他已逐漸習慣。他指出一個國家人民應由軍隊守護，讓他們在戰爭外地區繼續如常生活和工作。他表示當初參軍的動機是為了保護父母生命，不希望父母住在地窖。

不久前他向咖啡店的員工發出了指示，說明如他需要回去打仗，就讓他們代替他繼續經營。若局勢不妙可以把咖啡店關閉，他會盡力繳付租金和薪水：「我會繼續工作、溜狗、跑去和女人約會。不管普京在不在，我的生活都會繼續。」