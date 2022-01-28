立陶宛總統再促涉台機構改名

在立陶宛外長傳建議更改「台灣代表處」的中文名稱，以緩和與中國的爭端後，立陶宛總統再次公開受訪，敦促「修正」涉台機構名稱。



據立陶宛國家廣播電視台（LRT）1月27日報道，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）在接受LRT廣播頻道採訪時說，「駐立陶宛台灣人民代表處的名字，在立陶宛語、英語和漢語中聽起來不一樣。所以我們至少得修正那些清晰可見的東西。」

據悉，台灣駐立陶宛機構的現行英文名稱使用的是「台灣人民」（Taiwanese），中文名則是「駐立陶宛台灣代表處」。

2021年11月18日，駐立陶宛台灣代表處正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脱維亞代表黃鈞耀出任。（台灣外交部）

瑙塞達說：「我認為這是絕對自然的事情。不管我們考慮的是哪一種機構……如果它的名稱在不同語言中是不同的，就會引起完全不必要的問題和不必要的緊張。所以至少在這件事上，我認為我們可以非常清楚地達成一致。」

瑙塞達表示，台灣代表處的中文名稱是與中國大陸方面衝突的「關鍵因素」，而當立陶宛政府做出相關決定時，其內部沒有進行協調，也未能適當評估中國的反應。

此前，立陶宛總統瑙塞達1月4日承認，允許以「台灣」名義在該國設代表處是一個「錯誤」。

據英媒1月25日報道，兩名消息人士表示，立陶宛官員正在討論是否要求台灣官員修改台灣駐維爾紐斯代表處名稱的中文名稱，以緩解與中國的爭端。

報道稱，為響應總統瑙塞達的要求，立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）上周已向瑙塞達提出降低對中關係緊張的行動規劃，其中包括變更「台灣代表處」的中文名稱，將其改為「台灣人士代表處」，與英文及立陶宛語的譯名相同。不過有關更改仍需要獲得台灣方面的同意。

在1月27日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅再次敦促立陶宛立即糾正錯誤，不要甘當「台獨」分裂勢力和反華勢力的棋子。立陶宛應該回到堅持一個中國原則的正確軌道上來。