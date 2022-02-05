蘋果傳擬3月初發布5G版iPhone SE和新款iPad Air

知情人士透露，蘋果公司（Apple Inc.）計劃在3月8日左右推出新款低成本iPhone和新iPad，從而開啟產品發布陣容可能創紀錄的一年。



新浪財經2月5日報道，知情人士表示，此次新品發布預計仍以線上形式進行，而不是面對面的線下活動。

蘋果假日季銷售業績遠超華爾街預期，這有助於平息對供應鏈問題會損害其銷售的擔憂。

知情人士稱，鑑於距離計劃的時間還有一個多月，該計劃可能會因生產延誤或其他變化而改變。蘋果發言人拒絕置評。

這款新手機將是iPhone SE機型兩年來的首次更新，增加了5G網絡功能、改進的攝像頭和更快的處理器。但設計本身預計將與當前版本相似。

儘管iPhone SE不代表蘋果最新最好的設計，但該機型備受期待，並將成為有史以來支持5G的最實惠的iPhone。一位分析師甚至認為，配備5G功能的iPhone SE 3有望吸引10億安卓手機用户改用蘋果。

與此同時，新款iPad將是Air機型的升級版，配備更快的處理器和5G功能。該公司還計劃推出一款採用蘋果自家設計晶片的新 Mac，最早也可能在3月推出。

知情人士稱，除了發布新設備外，蘋果還計劃在3月上旬發布iOS 15.4。

在3月份的活動之後，蘋果可能會在6月份舉行年度全球開發者大會，宣布iPhone、iPad、Mac和Apple Watch的軟件更新。然後預計將在秋季舉行多場主題活動，以推出iPhone 14和新款Mac。

2022年的產品陣容可能包括新的iMac和Mac Pro、重新設計的MacBook Air、升級版的低端MacBook Pro、三款 Apple Watch、四款iPhone 14和新款AirPods。該公司還計劃推出新服務，例如讓iPhone接受信用卡輕叩付款的功能。

蘋果也在開發一款高端混合現實頭顯，但其更有可能在2023年發布。此前據報道，蘋果計劃最早2022年底發布這款設備，但受到開發方面的挑戰可能會推遲發布。

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