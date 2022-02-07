北海道破紀錄大雪　積雪超過1米　札幌車站全日停駛

日本北海道在2月6日下起暴雪，在24小時內創下降雪紀錄，造成包括多條列車及行車線停駛，札幌車站在7日宣布全日停運，造成嚴重交通混亂。許多前往機場搭機的旅客，只能大排長龍苦等巴士。



受到寒流影響，北海道札幌等石狩地方下大雪，24小時降雪量高達60厘米，創1999年以來最高紀錄。截至7日早上，札幌市最深積雪逾1米，是8年以來最高。

圖為2月6日下午時間，大雪已打破過去多地紀錄。（朝日電視Youtube截圖）

受大雪影響，多條列車及行車線停駛。JR北海道公司宣布，7日札幌車站列車全日停駛，受影響班次逾700班。札幌車站過去在冬季不時會因大雪停駛部分列車，但全面終日停運的情況相當罕見，對上一次已是1996年。

來往札幌站的乘客需另尋交通交通工具，在巴士車站大排長龍。特別是來往新千歳機場的巴士，有超過600多人在排隊，登車時間需要3小時。有希望前往就近目的地的乘客決定乾脆步行，徒步前往。

大雪亦影響着日本海沿岸地區，長野、新潟、石川縣同樣下起大雪，有部分地區積雪高達2米，厚達住宅1樓，為10年首次。當局呼籲居民外出及清理積雪時注意安全，截至7日24小時內石川縣已接獲40宗滑倒事件，其中一名居住金澤市的老人因跌倒骨折嚴重受傷。