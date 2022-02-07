北海道破紀錄大雪　積雪超過1米　札幌車站全日停駛

日本北海道在2月6日下起暴雪，在24小時內創下降雪紀錄，造成包括多條列車及行車線停駛，札幌車站在7日宣布全日停運，造成嚴重交通混亂。許多前往機場搭機的旅客，只能大排長龍苦等巴士。
受到寒流影響，北海道札幌等石狩地方下大雪，24小時降雪量高達60厘米，創1999年以來最高紀錄。截至7日早上，札幌市最深積雪逾1米，是8年以來最高。
受大雪影響，多條列車及行車線停駛。JR北海道公司宣布，7日札幌車站列車全日停駛，受影響班次逾700班。札幌車站過去在冬季不時會因大雪停駛部分列車，但全面終日停運的情況相當罕見，對上一次已是1996年。
來往札幌站的乘客需另尋交通交通工具，在巴士車站大排長龍。特別是來往新千歳機場的巴士，有超過600多人在排隊，登車時間需要3小時。有希望前往就近目的地的乘客決定乾脆步行，徒步前往。
今朝のJR札幌駅構内。除雪はまだできておらず、昨日朝の特急宗谷などが閉じ込められている状態。— 北海道の鉄道情報局 (@hokkaido_tetudo) February 6, 2022
積雪は119cm。明日(2/8)の運転再開に向けて除雪作業を実施するようです。 pic.twitter.com/kORW46ZJLq
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大雪亦影響着日本海沿岸地區，長野、新潟、石川縣同樣下起大雪，有部分地區積雪高達2米，厚達住宅1樓，為10年首次。當局呼籲居民外出及清理積雪時注意安全，截至7日24小時內石川縣已接獲40宗滑倒事件，其中一名居住金澤市的老人因跌倒骨折嚴重受傷。