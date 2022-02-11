布林肯批中國脅迫澳洲　趙立堅：美國脅迫是教科書級別

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就中澳貿易爭端批中國脅迫澳洲，中國外交部發言人趙立堅反批稱「美國的經濟脅迫堪稱教科書級別」。



美國國務卿布林肯2月10日在接受澳洲《悉尼先驅晨報》採訪時說，中國對澳洲的貿易制裁已產生事與願違的後果，中國採用經濟手段逼迫澳洲，中國失去的更多。

布林肯稱讚堪培拉，稱澳洲對抗中國，為世界樹立了非常強有力的榜樣。布林肯說：「中國以經濟手段脅迫澳洲，蒙受的損失超過了澳洲。北京下次這麼做之前，會先三思。」

2022年2月11日，「四方安全對話」外長會議在澳洲墨爾本舉行前夕，四國代表合影，從左至右分別是：澳洲外長佩恩（Marise Payne）、印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、日本外相林芳正和美國國務卿布林肯。（AP）

在2月11日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅回應稱，關於「脅迫」，美國自己戴上這頂帽子才是當之無愧。

趙立堅諷刺說，談到所謂「脅迫」，美國政府把1994年迫使海地軍政府下台稱為「脅迫外交的範例」，2003年美國把303億美元軍費的用途明確列為「開展脅迫外交」；美國政府不擇手段打壓中國華為、法國阿爾斯通、日本東芝公司等競爭對手，脅迫台積電、三星等企業交出晶片供應鏈數據。

他說：「這些都堪稱教科書級別的經濟脅迫。」

2022年2月11日，美國國務卿布林肯與澳洲外長佩恩在澳洲墨爾本會晤。 （AP）

趙立堅重申，中方始終從本國相關行業合法權益和消費者安全出發，嚴格按照中國法律法規和世貿組織（WTO）規則對外國輸華產品採取相應措施，完全合理合法、無可指摘。

趙立堅強調，所謂「經濟脅迫」的帽子扣不到中方頭上，任何拉幫結夥混淆是非、惡意炒作的圖謀行徑都註定失敗。