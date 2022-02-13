普京拜登通話沒突破　克宮：美方稱俄侵烏已達歇斯底里的地步

美國總統拜登（Joe Biden）2月12日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話，嘗試為烏克蘭局勢降温。克里姆林宮方面稱，美方聲稱俄方入侵烏克蘭的說法，已達到歇斯底里的地步。



烏克蘭局勢緊張對峙之時，2月12日，拜登與普京再次通電話。這是雙方自去年12月底以來的首次通話，通話超過1小時。

隨後白宮官網發布有關通話內容的簡報。簡報指，拜登向普京明確表示，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美將與盟國及合作夥伴一起做出果斷反應，並迅速讓俄付沉重代價。

拜登重申，俄進一步「入侵」烏克蘭將造成廣泛的人類苦難並削弱俄的地位。他指，「儘管美國仍準備與我們的盟國和合作夥伴充分協調參與外交，但我們同樣為其他情況做好了準備。」

克里姆林宮外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）披露雙方對話細節。烏沙科夫說：「這次談話是在美國官員對俄羅斯所謂即將『入侵』烏克蘭論調空前歇斯底里的氣氛中進行的」，「已達到歇斯底里的地步」。

烏沙科夫表示，當天的通話是美方發起的倡議。普京在通話時強調，俄方不明白美方為何要故意向媒體透露俄羅斯計劃「入侵」烏克蘭這一虛假訊息，並指西方沒有施加足夠的壓力，以促使烏克蘭當局執行明斯克協議。

他還透露，普京在通話中回應拜登，俄方將認真分析和評估美方和北約對安全保障條約草案的回覆，並於近期告知俄方將採取何種應對舉措。普京同時指出，美方的回覆忽略了俄方倡議的關鍵因素。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，雙方均未表示有任何突破。據白宮官員透露，這通電話是專業的和實質性的，但沒有根本性變化。美方目前仍「沒有完全了解」普京的最終意圖。儘管如此，這名高級政府官員堅稱，俄羅斯顯然有可能採取軍事行動，這一觀點沒有根本改變，「沒有任何有意義的形勢降級證據」。