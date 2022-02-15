烏克蘭局勢｜富商政要包機逃離基輔　澤連斯基籲24小時內回國

俄羅斯衛星通訊社2月15日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）向所有已經離開或準備離開國家的公務員喊話，呼籲他們在24小時內回國。



澤連斯基稱，「我要對所有已經離開或計劃在不久的將來離開這個國家的國家代表、公務員、各級人民代表說，烏克蘭人民不僅委託你們治理國家，還要你們保衛它。在這樣的情況下，和我們在一起，你們責無旁貸。我現在請你們在24小時內返回祖國，與烏克蘭軍隊和人民並肩作戰。」

與此同時，《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）13日報道稱，連日來，烏克蘭最富有的一批人正集體「逃離」烏克蘭，僅13日一天就有大約20架包機和私人飛機從首都基輔起飛。

據報道，其中一架13日離開的私人飛機屬於烏克蘭首富阿克梅托夫（Rinat Akhmetov）。烏克蘭第二富豪、鋼鐵巨頭平丘克（Viktor Pinchuk）已於1月底離開了烏克蘭。最近幾天逃離烏克蘭的寡頭包括坐擁13億美元資產的政客商人諾維茨基、烏克蘭富豪榜第九位雅羅斯拉夫斯基。

另外，一些議員也急於離開烏克蘭。報道援引消息人士的話稱，有反對黨議員聯合商人阿布拉莫維奇（Igor Abramovich）預訂了一架可搭載50人的私人飛機，計劃前往奧地利維也納。