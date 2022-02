普京稱「它」不復存在　什麼是明斯克協議？｜新聞教室

《明斯克協議》(Minsk Agreement)此詞近來一直在國際新聞出現,例如俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)2月22日發聲明指,明斯克協議不再存在。究竟這份協議是什麼?它是烏克蘭與親俄烏東分離份子2014年在白羅斯(Belarus,前稱白俄羅斯)首都明斯克(Minsk)達成的停火協議。



明斯克協議:慕尼黑安全會議2月22日推文稱,主席霍伊斯根稱明斯克協議已死。(Twitter@MunSecConf)

《明斯克協議》是什麼?

時間回到2014年,獲俄羅斯支持的烏東分離份子與烏克蘭在衝突5個月、導致逾2,600人喪生後,雙方2014年9月在明斯克達成這份停火協議。不過兩方很快破裂,互相指控對方違反協議。

在德國和法國透過諾曼第模式(Normandy Format)積極外交斡旋下,俄羅斯、烏克蘭、歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Co-operation in Europe,OSCE)代表,與由親俄分離份子控制的烏克蘭東部地區頓涅茨克(Donetsk)及盧甘斯克(Lugansk)領導人2015年2月簽署新《明斯克協議》。

明斯克協議:圖為2015年10月2日,法國時任總統奥朗德(右)德國時任總理默克爾(左)在巴黎出席烏克蘭峰會後共同召開記者會。這次峰會是新《明斯克協議》後續會議。(Getty)

新《明斯克協議》有13項安排,包括立即全面停火、雙方撤出所有重型武器、歐安組織負責監督停火制度並監察和核實重型武器撤出情況、赦免和特赦參與戰鬥的人、交換人質和囚犯、提供人道主義援助、恢復包括養老金在內的社會經濟聯繫、恢復烏克蘭全面控制國土邊境、烏克蘭透過政改放下對包括頓涅茨克和盧甘斯克在內地區的權力、這2州選舉的條件由其代表商定,以及加強由俄烏與歐安組織代表組成的三邊聯絡小組合作。

協議還包括,根據烏克蘭法律就頓涅茨克和盧甘斯克的臨時自治政府展開對話並透過國會決議承認其特殊地位,以及所有外國武裝部隊、軍事設備和僱傭軍撤出當地。

頓巴斯並未全面有效施行。參與衝突的各方相互指責對方違反協議,武裝衝突規​​模在歐安組織介入下有限,但時有發生。

明斯克協議:俄羅斯總統普京2月22日發聲明稱明斯克協議不再存在。圖為他21日在莫斯科簽署命令承認頓涅茨克及盧甘斯克獨立國家地位後發表講話。(AP)

頓巴斯是何地方?

頓巴斯佔地約6萬平方公里,是烏克蘭最大煤炭基地,也是前蘇聯其中一個最重要的重工業中心。它位於烏克蘭東部地區頓涅茨克州與盧甘斯克州之內,但並非這2州的全部。

有別於由東斯拉夫人建立的烏克蘭首都基輔(Kiev),頓巴斯在歷史、語言和文化等方面都與俄羅斯有着深厚關係。當地大多人民以俄語為母語,俄羅斯族人佔當地人口約40%。因此,烏克蘭也承認頓巴斯的特殊性質,在《明斯克協議》中承諾給予其一定自治地位。

頓巴斯衝突何來?

2014年克里米亞(Crimea)事件後,頓巴斯內的親俄與反俄勢力爆發武裝衝突,親俄勢力其後宣布成立2個獨立的共和國,即頓涅茨克與盧甘斯克。不過這一變化並未獲國際承認,美國和西方亦因俄羅斯吞併克里米亞而對俄實施經濟制裁。