俄軍摧毀世界最大An-225運輸機Mriya？俄羅斯媒體人：假消息

烏克蘭方面稱，世界上唯一的一架最大的運輸機安-225被戰火摧毀，俄羅斯媒體上認為這是假消息。



烏克蘭國防工業公司2月27日發布消息稱，世界上唯一的最大的運輸飛機安-225夢想「Mriya」在基輔附近的戈斯托梅利機場被戰火摧毀。

烏克蘭國防工業公司稱，修復這架運輸機將耗資超過30億美元，至少需要5年以上時間。但該公司未說明這架飛機是何時被摧毀的。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)對安-225被毀一事都予以確認。

但製造該飛機的安東諾夫公司表示目前無法確認飛機狀態。

2022年2月27日，烏克蘭哈爾科夫，一輛俄羅斯裝甲運兵車在戰鬥中燃燒。（美聯社）

27日，俄羅斯著名主持人索洛維約夫在自己的社交賬號上發布圖片，指出現在網絡上大肆傳播的俄羅斯軍隊在戈斯托梅利機場摧毀了世界上最大的運輸飛機安225「Mriya」的圖片是假消息。

因為在發布這條訊息數個小時之前，烏克蘭最高拉達人民公僕黨成員貝祖格拉亞在社交平台展示了同一張照片，她高興地表示，這是烏克蘭對戈斯托梅利機場打擊的成果。機場位於基輔西北方25公里。

安-225運輸機在蘇聯時期製造，於1988年12月完成首次試飛，是世界上體型最大和起飛重量最大的飛機，機長84米，翼展88.4米，高18.1米，由6台發動機提供動力，最大載重量250噸。研製這架巨型飛機的目的是運輸大型航天設備，如火箭零部件和航天飛機零部件，其頂部可搭載「暴風雪」號航天飛機。