福士旗下4千名車隨貨輪沉入海底　保險賠償金額或高逾12億元

英媒3月2日報道，載有近4,000輛福士集團（Volkswagen Group）旗下豪華汽車的費利西蒂王牌號（Felicity Ace）貨輪2月中在葡萄牙亞速爾群島（Azores islands）附近海域起火後，現已沉入大西洋海底深處。



綜合媒體報道，這艘貨船2月16日從德國駛往美國的途中發生火災，隨後所有船員緊急疏散。

根據早前福士美國分公司的一份內部郵件，該艘貨輪由德國埃姆登港口出發去往美國，船上載有福士、Audi、林寶基尼、保時捷等福士汽車集團旗下新車，共計3,965輛。其中，包含1,100輛保時捷、189輛賓利，以及Audi、林寶基尼、Bugatti和福士ID.4等車型。據美國Drive新聞網估計，船上僅賓利汽車的價值就超過3,000萬美元。

「費利西蒂王牌」：大型貨輪「費利西蒂王牌」2022年2月16日在大西洋亞速爾群島對開海域起火。圖為美聯社2022年2月19日發布的照片，顯示「費利西蒂王牌」冒煙。（AP）

火災發生後，船體開始持續下沉，並最終沉入速爾群島附近的大西洋深處。位於事發地附近的法亞爾島港口的一名船長表示，目前事故貨船沉在海底2.17英里（約3,500米）處。

據澎湃新聞，福士集團表示，事故導致的車輛損害將由保險承保，理賠金總額可能達到1.55億美元（約12億港元）。

費利西蒂王牌號建於2005年，載重18,700噸，懸掛巴拿馬國旗，營運公司為日本海運公司商船三井。

對於起火原因，葡萄牙海軍表示，儘管目前沒有確鑿的證據，但有理由懷疑是船上的電動汽車的鋰電池引發此次火災。