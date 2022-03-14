俄羅斯禁用Instagram　網紅傷心落淚：希望這不是真的

俄羅斯政府不滿美國科技公司Meta允許用戶在其社交平台發表呼籲民眾暴力對待俄羅斯人的帖文，於是宣布禁止民眾在國內使用Instagram。俄羅斯網紅在3月13日告別Instagram，有人為此傷心落淚。



俄羅斯的8,000萬名Instagram用戶收到通知，指他們自14日起將不能使用這社交平台。很多擁有眾多粉絲的俄羅斯網紅紛紛在13日把握最後機會使用它，與它說再見。

不願接受事實

俄羅斯真人騷節目女星、擁有2,327萬名粉絲的Olga Buzova是其中一名捨不得Instagram的網紅，她13日無奈地與它道別。她期間更難過地流淚，她在帖文中寫道：「現在我正在寫這篇帖文，而且邊寫邊哭。」她又在帖文中加上哭泣的表情符號，並表示：「我希望這（俄羅斯禁用Instagram）不是真的。」

粉絲人數達293.2萬的俄羅斯時尚博客Karina Nigay也與Olga Buzova一樣，不想接受她們即將失去Instagram的事實。她指：「我處於氣憤的狀態，離接受的狀態還很遠。」

她們之前付出不少時間和心思來在Instagram與網民互動，漸漸吸引更多人成為她們的粉絲，政府的決定令她們的努力在一夜之間被抹煞，可想而知她們有多失望和不開心。

轉用「俄版Facebook」

不少俄羅斯網紅表示，他們會轉用被稱為「俄羅斯版Facebook」的VK，並希望粉絲也能轉用它、繼續支持他們。Olga Buzova亦呼籲支持者追蹤她在VK的帳號，她認為她的網紅生涯可在VK上延續。