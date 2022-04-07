中國新西蘭自貿協定升級議定書今起生效　北京：有利合作提質增效

中國商務部宣布，中國與新西蘭自貿協定（FTA）升級議定書4月7日起正式生效。中國外交部表示，升級議定書涵蓋市場准入和規則方面的廣泛利益，有利於實現中新合作進一步提質增效。



據中國商務部網站消息，2022年4月7日，《中華人民共和國政府和新西蘭政府關於升級的議定書》（簡稱升級議定書）正式生效。

中國外交部發言人趙立堅7日在記者會回應表示，中方對《中國—新西蘭自貿協定升級議定書》正式生效，感到高興和滿意，他指《升級議定書》是在中新自貿性基礎上達成，是符合現代國際經貿規則的高水平自貿協議，涵蓋了市場准入和規則方面的廣泛利益，有利於實現中新合作進一步提質增效。

《中國—新西蘭自由貿易協定》於2008年4月7日簽署，同年10月1日實施。中新雙方於2016年11月啟動自貿協定升級談判，並於2021年1月26日簽署《升級議定書》。

《升級議定書》進一步擴大貨物、服務、投資等領域市場開放，進一步提升貿易便利化等規則水平，還新增電子商務、競爭政策、政府採購、環境與貿易等4個章節，更加符合現代經濟與貿易發展的需要。

中國商務部表示，《升級議定書》使中新兩國自貿關係在《中國—新西蘭自由貿易協定》和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）基礎上實現了進一步提質增效，有助於進一步深化兩國各領域務實合作，釋放高水平開放政策紅利，促進雙邊貿易投資自由化便利化，不斷豐富和充實中新全面戰略伙伴關係內涵。

中國商務部國際司負責人回答中國—新西蘭自貿協定升級議定書生效記者問時表示，自《中新自貿協定》生效實施以來，雙邊貿易實現快速增長，中方已連續多年保持新第一大貿易伙伴、第一大出口市場和第一大進口來源國。

2021年，中新雙邊貿易額達247.2億美元，按年增長達36.4%，是2008年自貿協定簽署之初雙邊貿易額的約5.6倍。

負責人說，根據《升級議定書》，中新雙方應在協定生效2年內，開展服務貿易負面清單談判。中方將與新方就此保持密切溝通，按時啟動上述後續談判，進一步擴大雙向市場開放，為兩國貿易投資創造更優制度保障，充分釋放兩國經貿合作潛能，為推動中新全面戰略伙伴關係健康穩定發展作出貢獻。