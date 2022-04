美華裔教授陶豐被控隱瞞與中國大學合作　電訊詐騙及虛假陳述罪成

Can You Extend a Helping Hand for the Prof Franklin (Feng) Tao Family? We could, but there will be 1,000s more Prof. Tao! Why? 您能為陶教授的家人伸出援助之手嗎? 我們可以,但未來將會有成千上萬的陶教授! 為什麼?https://t.co/XVFGH7UaMC pic.twitter.com/hCuS5utwbv