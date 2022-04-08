美華裔教授陶豐被控隱瞞與中國大學合作　電訊詐騙及虛假陳述罪成

美國檢察官指控美國堪薩斯大學（University of Kansas）化學與石油工程系華裔副教授陶豐（Feng ''Franklin'' Tao），稱他隱瞞與中國大學合作以及參加中國政府的「千人計劃」。陶豐4月7日被判3項電訊詐騙罪及1項虛假陳述罪成。



陶豐被控8項罪名，其中4項罪名成立。

陶豐代表律師蔡登伯格（Peter Zeidenberg）發聲明指，他們雖然對陪審團的裁決深感失望，但他們相信裁決明顯違反證據權重，相信它不會站得住腳。他稱法官魯濱遜（Julie Robinson）表示，她在美國政府的證據中看到「重大問題」。蔡登伯格說，他將對裁決提出挑戰。

Can You Extend a Helping Hand for the Prof Franklin (Feng) Tao Family? We could, but there will be 1,000s more Prof. Tao! Why? 您能為陶教授的家人伸出援助之手嗎？ 我們可以，但未來將會有成千上萬的陶教授! 為什麼？https://t.co/XVFGH7UaMC pic.twitter.com/hCuS5utwbv — frederickchengchina@yahoo.com (@frederickcheng5) March 21, 2022

陶豐2014年起為堪薩斯大學工作。美國檢察官指，陶豐在堪薩斯大學擔任全職教授期間，於2018年參加中國政府的人才計劃，與中國福州大學簽署5年全職僱員合約，並獲得中國政府的資金，而且他對堪薩斯大學和美國政府隱瞞此事。

陶豐於2019年被捕，須在腳踝佩戴追蹤器。他被堪薩斯大學停職，校方禁止他進入校園。