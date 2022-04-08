也門總統辭職權力交予總統委員會　中國：支持各方對話解決問題

也門總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）4月7日宣布辭職，並將權力交予總統委員會。中國外交部發言人趙立堅8日表示，中方對也門組建總統委員會表示歡迎，支持也門有關各方通過對話，實現也門問題的政治解決。



哈迪7日宣布辭職，同時罷免副總統艾哈邁爾（Ali Mohsen al-Ahmar）的職務。哈迪將權力交予一個由8人組成的總統委員會。總統委員會將代替總統和副總統，在過渡時期為也門政府履行政治、軍事和安全職責。

總統委員會由安全官員阿里米（Rashad Al-Alimi）領導，他是前總統薩利赫（Ali Abdullah Saleh）在任時的內政部長。阿里米與沙特阿拉伯以及伊斯蘭革新黨（Islamist Islah party）關係密切。

趙立堅8日稱，中國支持也門有關各方通過對話，實現也門問題的政治解決，對海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會，GCC）及有關各方推動也門政治協商取得積極成果表示讚賞。中方希望也門有關各方以此為契機，繼續推進政治解決進程，早日恢復也門的安全穩定。