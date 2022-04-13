美國將解禁高比例乙醇汽油　以緩解能源價格飆升

美國政府高級官員表示，美國總統拜登將在當地時間4月12日宣布延長E15混合汽油供應期限，以遏制燃料成本飆升，減少對外國能源的依賴。



據中國媒體財聯社4月12日報道，E15混合汽油的乙醇含量高達15%，而大多數美國汽油中乙醇含量為10%。據了解，拜登將在訪問美國最大的生物燃料生產商POET時宣布上述政策。

消息人士稱，此舉將允許自6月1日至9月15日期間繼續購買E15汽油。雖然E15汽油平均只便宜10美分，且「能量密度」較低意味着司機需購買更多燃料，但仍然有助於降低油價。

拜登政府的一名高級官員表示：「購買E15汽油，可以節省許多資金，尤其是在夏季的幾個月裏，而俄烏衝突繼續導致供應緊急情況，可能推動燃料價格繼續上漲。」

當前，美國汽油零售價格不斷創下新高，這對拜登所在的民主黨人來說，是11月國會中期選舉中的一大弱點。

周二公布的最新數據顯示，美國3月未季調CPI年率上破8%，錄得8.5%，創1981年12月以來新高。美國勞工統計局稱，助推通脹上升的最大因素是食品、住房成本和汽油。

為了打壓能源價格，拜登近期宣布，美國將從戰略石油儲備中以每天100萬桶的速度釋放1.8億桶原油，這是自上世紀70年代建立以來最大的一次拋儲行動。

據報道，這些官員還稱，為了保證這一政策的實施，美國國家環境保護局（EPA）計劃在5月底宣布一項國家緊急豁免。白宮表示，EPA還考慮允許全年使用E15汽油。

據了解，目前美國禁止在6至9月銷售和使用E15混合汽油。乙醇汽油有膨脹問題，加上夏季氣温高會導致乙醇的揮發性增加，容易造成汽車油路氣阻，且濃度逾15%的乙醇極易腐蝕油管。