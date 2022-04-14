新西蘭法院裁定向中國引渡謀殺嫌疑人　相信能得到公正審訊

新西蘭最高法院4月13日裁定，可將被控在2009年殺害一名20歲女子的新西蘭居民引渡到中國。



俄羅斯衛星通訊社4月13日報道，雖然兩國之間未簽署引渡條約，新西蘭最高法院還是做出了這樣的決定。新西蘭最高法院以3比2做出裁決，中國給了新西蘭足夠信心相信，被告金京燁（Kyung Yup Kim）能夠得到公正的審訊。

新西蘭最高法院認為，中國給了足夠的保證，金京燁會關押在上海的監獄，新西蘭領事館工作人員可在法院審理前和審理過程中訪問。中方向新西蘭官方人員表示，金京燁如被判定有罪，將在上海服刑。

新西蘭總理出訪中國，表明堅持獨立外交態度：

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金京燁的律師表示，將盡力阻止引渡中國，會先向聯合國人權理事會提出申訴，然後在必要時以嫌疑人健康狀況不佳為由啟動新的司法覆核。

金京燁在2011年在新西蘭被捕，他被指在2009年在上海殺害一名20歲的性工作者。