沙特阿拉伯官員4月25日表示,美國電影製作公司迪士尼拒絕從漫威電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)中刪減涉及LGBTQ的場景。



《衛報》報道,按照政府說法,沙特要求迪士尼從《奇異博士2》中刪減提及同性戀者的情節,但遭迪士尼拒絕。官員否認這套電影在國內被禁,稱仍在努力與迪士尼談判。

據沙特官員所述,有關片段長約12秒,戲中同性戀者角色America Chavez談到自己有「兩位媽媽」,因此引來沙特方面注意,官員認為要批准通過這樣的片段在中東是相當艱難的事。

根據《奇異博士2》劇情,America Chavez是由Amalia Chavez與同性妻子Elena Chavez一起養大。這套電影將於5月初在全球多地上映。