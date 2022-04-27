常任理事國投否決票需要解釋　新規定下的意義｜新聞背後

聯合國大會4月26日通過決議，要求安理會常任理事國在動用否決權時，需要公開解釋其否決理由。長遠而言，這是為解決聯合國常任理事國中經常出現意見不合踏出的一步。



提出議案的列支敦士登（Liechtenstein），表示決議是為了讓所有非安理會成員及沒有否決權的國家，在國際和平及安全事務上有更多空間發聲。俄羅斯在入侵烏克蘭後安理會曾多次召開緊急會議，包括譴責及要求俄羅斯撤兵，但遭俄羅斯否決。聯合國無法阻止烏克蘭戰爭的爆發，成為了詬病。

圖為4月19日，俄羅斯在聯合國安理會會的代表。新決議亦非僅針對俄羅斯，亦包括其他國家如中國及美國。（AP）

安理會是自二戰後設立的聯合國機構，意旨化解國際糾紛並阻止侵略行為的發生。理事會由15個國家組成，其中美國、俄羅斯、中國、英國及法國是常任理事國，擁有否決權。意味即使所有國家投贊成票，只要任何一個常任理事國投反對票，議案都會被否決。

不過，這次的改變並不只針對俄羅斯，相關的提議早己被提出。根據聯合國紀錄，安理會常任理事國曾動用262次否決權，當中俄羅斯及前蘇聯佔119次、美國有82次、英國29次、中國及法國則各有16次。美國在中東及以巴問題上，動用否決權最多次。

儘管議案不具約束力，聯合國無法阻止動用否決權的理事國拒絕解釋其否決理據，但議案仍可製造壓力，並讓外界更能知道常任理事國間的矛盾。長遠而言，議案亦相信可促使安理會進行改革，包括讓更多國家擔任常任理事國，增加代表。