澳洲大選｜莫里森保得住相位？政黨輪替將發生？明日稍後揭盅

5月21日是澳洲大選投票日，1720萬合資格選民將選出第47屆澳洲國會。現任總理莫里森（Scott Morrison）領導的自由黨（Liberal Party）與國家黨（National Party）執政聯盟將受到由阿爾巴內塞（Anthony Albanese）領導的反對派政黨工黨（Labor Party）的挑戰。



澳洲2019年舉行大選時，執政聯盟和總理莫里森民調數據低迷；相反地，工黨和時任工黨黨魁肖滕（Bill Shorten）在各個民調中一直領先；不過選舉結果最終結果讓人大跌眼鏡，莫里森成功連任。

來到今次大選，一些選前民調顯示，在野工黨支持度領先執政自由黨國家黨聯盟，工黨可能成為多數黨並上台執政。《澳洲人報》委託YouGov進行以及《衛報》澳洲版公布的民調結果都說出類似情況：工黨黨魁有可能成為下任澳洲總理。

澳洲大選：圖為2022年4月20日，澳洲總理莫里森（右）與工黨黨魁阿爾巴內塞（左）在布里斯班為澳洲大選辯論。（AP）

惟澳洲多個媒體指出，未到最後仍未知鹿死誰手，民調結果未必反映投票結果。《悉尼先驅晨報》和《時代報》18日稱，工黨支持度雖仍領先，但隨着投票日臨近，自由黨國家黨的支持度已反彈。

工黨雖在民調領先，但莫里森支持度比阿爾巴內塞為高。由於澳洲是由眾院多數派決定總理人選，所以即使莫里森支持度較高，如執政聯盟保不住國會多數派地位，他便須下台。

澳洲大選：圖為澳洲總理莫理森2022年5月15日在布里斯本出席一個自由黨的競選活動時，向在場人士揮手。（AP）

選戰焦點

政黨在眾院席次多少，是決定勝負的關鍵，2019年大選中僅以些微差距險勝對手的議席——即「邊際席次」（marginal seats）所屬選區，成為不同政黨兵家必爭之地。

執政聯盟在眾議院掌控的「邊際席次」合計22個；工黨9個。在眾議院掌握69席的工黨倘不丟失任何議席，又能從執政聯盟手中22個「邊際席次」中搶走7席，就足以取得上台執政所需的76席。

執政聯盟目前在眾院掌握76席；換言之，執政聯盟只要丟失1席，澳洲將很可能會陷入「懸峙國會」狀態──沒有任何政黨取得執政所需的76席。

媒體估計，選舉結果會在明日稍後時間揭曉，但如果候選人得票接近，可能晚一些在有結果。

總理與內閣是怎麼來的？

澳洲是君主立憲制國家。任何政黨若能在聯邦眾議院的151席當中取得過半數議席、成為國會多數派，便能上台執政；執政黨領袖將成為總理。總理之後從執政黨或聯盟中挑選參、眾議員任命為內閣大臣。

國會議員怎麼選？

澳洲國會選舉每3年舉行一次，選出151名眾議員和40名參議員。

全國共151個選區，遍布全國6個州和2個地區。它們分別是新南威爾斯州（New South Wales）、維多利亞州、昆士蘭州（Queensland）、南澳州、西澳州、塔斯曼尼亞州（Tasmania）、北領地（Northern Territory）地區和首都地區。

每個選區都有1名眾議員，任期3年。首都地區與北領地各有2名參議員，任期也是3年。

至於代表各州的參議員，每個州有12名參議員，任期均為6年。由於採用半參議院選舉，這共72個議席會分為兩半，即每3年就有36個選區換屆。

澳洲聯邦大選：圖為澳洲選舉委員會講解如何投票的文件截圖。（澳洲選舉委員會）

澳洲採用偏好投票（Preferential Voting）的方法，即選民並非僅僅選擇投票給誰，而是為各候選人順序編號碼。

開票形式是這樣的：點票員會計算每張票的第一排序，假設選舉中有5位候選人，但都沒人拿到超過50%的第一排序選票，拿到最少第一排序票的候選人會被淘汰，而此人的選票就會被撥給其他候選人。點票員之後會檢視這些票，看看它們所填的第二排序是誰，將票分給選票上指明的候選人，倘有人因此得票逾50%便當選，否則這個過程重覆，直至有候選人得票逾50%為止。

澳洲大選：圖為2022年5月9日，一名男子抵達位於悉尼的一個票站。澳洲選舉提早投票5月9日開始，比正式投票日21日早兩星期。（AP）

中澳關係

澳洲政府2018年下令禁用華為5G設備，之後雙方從貿易到外交都有發生齬齟。來到2020年，澳洲協助發起調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情源頭以及北京應對疫情手法後，兩國關係更是持續趨僵。

在澳英美聯盟（AUKUS）2021年9月15日成立、澳洲國防部2022年2月稱有軍機遭中國海軍艦艇以激光照射、中國與所羅門群島2022年4月下旬簽訂安全協議、還有澳洲2022年5月13日稱中國「海王星」號電子偵察船過去一週駛近澳洲西部海岸後，澳洲與中國的雙邊關係更成為候選人公開談論的話題。

在4月20日舉行的第一次全國電視辯論中，朝野兩黨領袖都大打「反華牌」。工黨指中國與所羅門群島簽署安全協議是澳洲自二戰結束以來在太平洋地區最糟糕的外交政策失敗。執政聯合政府則暗示競選對手與強大且危險的中國政府拉攏關係。莫里森2月23日還質疑工黨副黨魁馬爾斯（Richard Marles）為「滿洲候選人」。

澳洲聯邦大選：圖為4月9日，悉尼街頭一部貨車掛有一幅海報，上面寫着「中國共產黨說投票給工黨」。（AP）

《環球時報》引述中國華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘指，這表明，無論誰上台，中澳關係都將面臨龐大的不確定性。

其他關鍵議題

除中國外，經濟、稅收、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、衞生、氣候、邊境、國家安全和教育等也是這次選舉的重點議題。

澳洲目前有3個主要政黨，執政聯盟由莫里森所屬的自由黨和國家黨組成，另一邊則是澳洲工黨。其他較小政黨包括綠黨、單一民族黨和澳洲共產黨等。