菲律賓大選｜小馬可斯民望遠超對手　原因是年輕人不懂歷史？

菲律賓總統大選即將5月9日舉行，由已故獨裁前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）的兒子，小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號Bongbong）的呼聲最高，民調亦顯示小馬可斯大幅領先。年輕選民沒經歷過馬可斯獨裁統治的年代，加上網軍風向助攻，小馬可斯有大批年輕選民支持。



菲律賓在1986年發生人民力量革命，馬可斯政權被推翻，小馬可斯跟隨父親一家流亡美國。在父親死後，小馬可斯在1991返國參政，在2015年參選副總統時敗選，但如今64歲的他在2022年總統大選中勢如破竹。

小馬可斯聲言團結菲律賓，承諾要以一連串提升就業與抑制物價上升的政策，協助國家從新冠疫情後復甦。在4月的最新民調中，小馬可斯的支持度超過五成，大幅拋離其他對手30個百分點以上，幾乎肯定勝出大選。

圖為2月19日，小馬可斯在菲律賓加洛坎市舉行造勢大會。（AP）

小馬可斯曾擔任家族北部據點北伊羅科斯省（Ilocos Norte）的副省長，並兩次擔任該省省長，獲得該區的強力支持。但他收穫更多的，是來自年輕人及廣大市民的歡迎。

馬尼拉的政治分析家孔特雷拉斯（Antonio Contreras）表示，小馬可斯的反對者一再提出他父親的往事，其實是適得其反：「很多人支持小馬可斯，不是因為他們更喜歡小馬可斯，他們只是不喜歡被告知要把人當作壞人相待。」

小馬可斯善用社交媒體的宣傳，亦深受年輕人的喜愛。小馬可斯的政治宣傳內容，經常穿插一些家庭Vlogs，他在TikTok上擁有120多萬的關注者，在YouTube上擁有200多萬訂閱者，在Facebook上擁有另外530萬的關注者。小馬可斯的影響力驚人。

圖為1972年菲律賓前總統馬可斯一家的合照，小馬可斯（左）今天要步父親的路成為總統。（AP）

年輕人未經歷馬可斯政權

在2015年，小馬可斯在接受一次電視訪問中，表示不會為父親在位時的過錯道歉，稱歷史應留給「專家們判斷」。但最近一項調查指出，在今天的菲律賓教科書中，只有約5%的頁面提及菲律賓馬可斯獨裁政權。意味今天大部分年輕的菲律賓人，很多未接觸及未正確理解過小馬可斯父親獨裁政權，或每天活在戒嚴的年代。

結果這樣小馬可斯很容易在年輕選民取得支持，他們或會以為他父親獨裁年代為國民帶來的災難是錯誤的，或至少不太重要。菲律賓超過一半的選民年齡在18至41歲之間，宣傳效果十分顯著。

但對於即使小馬可斯當選，菲律賓會再次陷入獨裁政權的擔憂，目前言之過早。菲律賓政治分析家海達里安（Richard Heydarian）表示，小馬可斯不一定會追隨父親的腳步：「因為他似乎缺乏他父親的遠見，而且我不認為菲律賓會接受20世紀的獨裁政治，那太過時了。」