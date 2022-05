烏克蘭「戰事焦點」魯別日諾耶　美智庫：俄軍或已全面控制

美國一智庫5月12日稱,俄羅斯與烏克蘭部隊在盧甘斯克工業帶僵持數週後,俄軍可能已控制整個魯別日諾耶(Rubizhne)。現在看來,烏克蘭在當地抵抗實際已結束。



烏克蘭本在該區極力抵抗。烏國防部12日發布照片,顯示俄羅斯在強行渡過盧甘斯克(Luhansk)小鎮Bilohorivka附近的北頓涅茨克河(Siverskiy Donets)時遭烏軍伏擊,約有73輛坦克及裝甲車被摧毀,當中包括40多輛坦克、多輛BTR-D、BTR、MTLB等裝甲車也在突襲中損毀。

烏軍將俄軍在北頓涅茨克河搭建的浮橋炸毀後,開始與俄軍交戰。美國地理空間情報公司BlackSky有衛星圖像顯示,烏軍持續反擊,遏阻敵方攻勢。盧甘斯克地區軍事管理局長海迪(Serhiy Hayday)11日稱,烏軍持續將俄羅斯搭建的浮橋炸摧毀,遏阻俄軍推進。

俄軍自3月進行休整及重整,之後將部隊重新集中在頓巴斯地區。

烏克蘭局勢:圖為2022年4月30日,鏡頭下位於Raigorodka附近北頓涅茨克河上,一條被摧毀的烏克蘭鐵路橋。(AP)

而在盧甘斯克(Luhansk),美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)12日指,俄軍可能已放棄從伊久姆(Izium)、經斯拉維揚斯克(Slovyansk)和傑巴利采沃(Debaltseve)攻入盧甘斯克這條戰線。

根據戰爭研究所,截至12日,俄軍或已完全控制魯別日諾耶並佔領Voevodivka鎮,料未來數天會對北頓涅茨克(Severodonetsk)發動地面攻擊。Voevodivka鎮位於北頓涅茨克北部。

戰爭研究所稱:「俄羅斯在這個地區的行動相對成功,結合他們從伊久姆推進失敗,且嘗試推進(伊久姆)的精力顯著降低, 暗示他們可能已放棄伊久姆戰線」。