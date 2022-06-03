美媒：拜登計劃出訪沙特阿拉伯　修補兩國關係

美國傳媒6月2日報道，美國總統拜登（Joe Biden）計劃在今個月內出訪沙特阿拉伯，嘗試修補兩國關係，並可能以此爭取降低本土油價及進一步孤立俄羅斯。



《紐約時報》引述白宮官員指，拜登本身計劃出訪歐洲和以色列，目前當局正研究安排訪問沙特阿拉伯的時間和計劃，假如成事，他會在沙特首都利雅德（Riyadh）與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）以及埃及、約旦、伊拉克及阿聯酋等阿拉伯國家領袖會面。

美國和沙特的關係在《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年被殺事件而變得較為疏遠。美國的情報界認為穆罕默德與卡舒吉遇害有關，拜登在總統大選時，曾承諾會令沙特付出代價，令對方變成「賤民國家」，形容現屆沙特政府只有極少維護社會價值標準。

拜登上任後，華府公布卡舒吉之死的情報報告，並推出多項制裁措施，但沒有對穆罕默德採取任何行動，反映美國無意與沙特切斷數十年的合作關係。兩國近期在多個問題上合作，包括尋求結束沙特聯軍在也門長達八年的內戰。而在俄羅斯入侵烏克蘭之後，拜登需要尋找取代俄羅斯的能源供應國，以穩定市場供應。

沙特領導的石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）在2日宣布，在7及8月增加石油產量，有美國官員估計產量會在秋季繼續上升，但可能不足以在11月國會中期選舉前壓低油價。